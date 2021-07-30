【親子好去處】《蠟筆小新》跑11月14日科學園舉行　首天報名可獲小新咕𠱸及模型公仔【附報名詳情】

《蠟筆小新》深受多個地區的小朋友和大人歡迎，今年適逢他誕生30周年， 將於今年11月14日為香港帶來首個戶外官方慶典活動《蠟筆小新30週年Wohoo跑2021》，活動於科學園及白石角海濱長廊舉行，讓大家仿如置身綠草如茵和好玩的日本淡路島「蠟筆小新冒險樂園」，跑步同時可以玩樂及打卡。

首設「1 KM 親子障礙賽」

活動設有多個組別，為不同需求的成人及小朋友健兒帶來輕鬆、刺激和好玩的一天，其中「1 KM 親子障礙賽」設計活現了《蠟筆小新》卡通內玩樂基地，設有吹氣障礙物，家長與小朋友可在這已消毒區域內競技和玩耍；甚至讓小朋友戴上仿日本幼稚園黃色帽，與家長組成「春日部防衛隊」， 一齊打倒巨大怪獸，奪回小新最愛的朱古力餅！

此外，是次比賽也設有「2 KM 個人及朋友組」和「5 KM 個人及朋友組」。不論平日渴望又懶於做運動人士、不常跑人士或家長，都可帶同 5 歲小朋友來個 Easy Run。

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早鳥優惠

在早鳥優惠期間成功報名健兒可免費獲限量設計小新造型的毛絨質地大星型咕𠱸，而粉絲更可在首天早鳥報名一併加購是次活動獨家發售的小新模型公仔，小新模型公仔會穿上印有該健兒比賽號碼的號碼布，十分有意義。

大會特別在跑手包和別注版精品融入具本地特色的設計元素，以突出是次路跑為香港 Fans 的專屬慶典；更加設網上購買平台，大家可在網上D.I.Y. 設計專屬的蠟筆小新紀念品。

完成賽前虛擬跑可獲報名折扣優惠

是次 < 蠟筆小新 30 週年 Wohoo 跑 2021 > 具有兩大特色環節。第一，活動融合科技，設有本港少數自選賽前虛擬跑和路跑，讓一眾粉絲於比賽前，因應個人需要，率先投入慶祝小30週年；在限時內完成賽前虛擬跑者，可獲得實體活動報名折扣優惠。

小白吹氣公仔及蠟筆小新打卡熱點

第二，會場設置猶如迷你日本淡路島「蠟筆小新冒險樂園」，展出首次登陸香港的小白吹氣公仔及活動限定設計的吹氣蠟筆小新，成為「必拍」的打卡熱點。

會場特別設有不同的鬼馬卡通人物及合照打卡位；備有多項親子互動遊戲及嘉年華攤位，大人小朋友都適合玩！

可愛選手包

是次跑手包設計、早鳥和限量別注版紀念品用上繽紛色彩，延續小新樂觀好玩的精神。

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早鳥優惠期：8月5日早上10時至晚上11時59分

分組及報名費：

1 km 親子障礙賽：HK$ 680 (包括1位成人、1位小朋友 )、其後每位組員收費HK$350

個人組 (2km 及 5 km)：HK$380

朋友組 (2km 及 5 km)：HK$720 (兩位)、其後每位組員收費HK$350

受惠機構：香港遊樂場協會

報名網址：獨家售票平台：KLOOK

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責任編輯：王芷瑩