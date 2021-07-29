【港區國安法】律師認為首案判決或成同類案重要指標　界定法庭處理手法及判刑

▲ 資深大律師湯家驊認為，《港區國安法》首案判決或成同類案重要指標，界定法庭處理手法及判刑。（資料圖片）

首宗《港區國安法》案件判刑在即，有資深大律師坦言案件將成為日後同類案件的重要指標，將對日後的案件有指導性，並界定法庭的處理手法和判刑考慮。

本案被告唐英傑成為《港區國安法》實施後首名被定罪的被告，案件審訊期間，控辯雙方亦就涉案標語「光復香港 時代革命」是否含港獨意味而作出詳盡的爭議。

資深大律師湯家驊指出，作為首案，本案判刑當然重要，因為判刑將界定法庭處理同類案件的方向及手法，亦會反映法庭判刑時所考慮的因素。但湯亦指出，每宗案件的指控有異，法庭亦會根據個別案情及證據作處理。

至於本案裁決為涉案標語是否含港獨意味而作出定論，湯認為有關裁決表面上對同類案件必然有影響，亦有相當的指導性和約束性，若日後的案件案情與本案沒有重大差別，本案裁決及判刑將成重要指標。

被問及法庭判刑時是否需參考內地刑法，湯則認為本港法庭一向判刑時均會參考各地的法律原則，並不一定是內地，而《港區國安法》條文亦已列明，案件會依據本港的司法程序處理。

大律師黃宇逸則認為，唐英傑案的裁決對同類案件並無參考價值，因為即使法庭裁定有關標語可以含有港獨意味，法庭在處理個別案件時，仍需考慮個別被告是否有意圖傳達港獨訊息，這亦是法庭需作出的事實裁斷。

至於控辯雙方今於庭上討論法庭應如何詮釋《港區國安法》條文中「有期徒刑」一詞，黃認為香港的司法系統中，向來沒有「最低刑期」的要求，因此「有期徒刑」一詞對香港的司法制度來說較陌生。

黃相信法庭亦會按條文要求，作出不低於條文所限的刑期，但至於若有被告認罪，他是否仍能獲額外的三分一刑期扣減，則屬未知之數。

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記者：楊詠渝