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【重生方案】海洋公園邀發展商興建及營運園區　行政總裁黃智祖：減少公園投入資本

社會 16:47 2021/07/29

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海洋公園邀發展商興建及營運園區，行政總裁黃智祖指減少公園投入資本。(資料圖片)

海洋公園擬將約60萬呎園區交由發展商興建及營運，再交還海洋公園。行政總裁黃智祖解釋，發展商決定營運模式時更有彈性。

有指海洋公園近月邀請發展商合作發展，中標者須承擔建築工程費，並於指定時間內營運，及後交還予園方，除了要就項目提供簽約金外，日後的商業收益亦須與公園分成。黃智祖今（29日）出席電視節目時表示，採用這種發展模式，要讓發展商有較大彈性，由設計到營運可一條龍負責，而公園的資本投入會相對較少，可以利用私人機構的力度，幫海洋公園進行整體轉型。

黃智祖指出，初步接觸過商界，反應正面，惟因為發展商投資力度非常大，對方需要審慎考慮。他期望下一階段預審過程，盡量提供資料予發展商，好讓私人機構決定如何調節參與。

黃智祖強調，目前計劃上園區設不同概念的玩樂地方，例如飛索、豪華露營等，可由不同發展商營運，並按次收費；而下園區則以零售餐飲及娛樂為主，傾向由一個發展商包辦，遊客可免費進入。另外，黃透露水上樂園準備工作接近尾聲，預料夏季可以開幕。

海洋公園早前提出「重生方案」，摒棄現有的固定入場收費模式，改為山下的「海濱樂園」免費入場；山上的「高峰樂園」則設最低消費，且機動遊戲將改為逐項收費。

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記者：陳麗娜

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