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【東京奧運】奧運熱潮殺入特首辦　今起特設直播區方便官員打氣

政治 16:56 2021/07/29

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

林鄭月我和一眾官員收看何詩蓓出戰100米自由泳準決賽。（林鄭月娥Facebook）

香港運動員衝擊獎牌，帶動全城投入奧運熱潮！這股熱潮更入侵添馬政府總部，事關特首辦由今日起會在大堂增設「奧運直播區」，方便一眾官員安坐香港，為在日本征戰的健兒打氣！

行政長官林鄭月娥在社交網站上載相片，她和一眾司局長收看今早的100米自由泳準決賽。她在貼文中透露，今早與司局開早會後，便連續收看兩場賽事，包括見證何詩蓓以破亞洲紀錄的成績晉身決賽。

林鄭月娥亦收看了今早羽毛球混雙四強賽事。（林鄭月娥Facebook）

至於另一場比賽則是羽毛球混雙四強的「中港大戰」，林鄭月娥形容鄧俊文和謝影雪力戰實力強勁的國家隊，雖然未能取勝，但已全力以赴，大讚二人有精彩表現。而林鄭月娥更和電視合照「打卡」！

她又表示，何詩蓓和鄧俊文、謝影雪組合明早將分別出戰決賽和銅牌賽，為香港爭取獎牌，故歡迎更多在政總工作的同事屆時到場，一同為運動員打氣和歡呼。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

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