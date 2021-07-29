【東京奧運】奧運熱潮殺入特首辦　今起特設直播區方便官員打氣

▲ 林鄭月我和一眾官員收看何詩蓓出戰100米自由泳準決賽。（林鄭月娥Facebook）

香港運動員衝擊獎牌，帶動全城投入奧運熱潮！這股熱潮更入侵添馬政府總部，事關特首辦由今日起會在大堂增設「奧運直播區」，方便一眾官員安坐香港，為在日本征戰的健兒打氣！

行政長官林鄭月娥在社交網站上載相片，她和一眾司局長收看今早的100米自由泳準決賽。她在貼文中透露，今早與司局開早會後，便連續收看兩場賽事，包括見證何詩蓓以破亞洲紀錄的成績晉身決賽。

▲ 林鄭月娥亦收看了今早羽毛球混雙四強賽事。（林鄭月娥Facebook）

至於另一場比賽則是羽毛球混雙四強的「中港大戰」，林鄭月娥形容鄧俊文和謝影雪力戰實力強勁的國家隊，雖然未能取勝，但已全力以赴，大讚二人有精彩表現。而林鄭月娥更和電視合照「打卡」！

她又表示，何詩蓓和鄧俊文、謝影雪組合明早將分別出戰決賽和銅牌賽，為香港爭取獎牌，故歡迎更多在政總工作的同事屆時到場，一同為運動員打氣和歡呼。

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