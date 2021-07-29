【聲夢傳奇】《聲夢》演唱會加場門票瞬間沽清　粉絲撲空不滿建議改網上直播

▲ 《聲夢》演唱會加場門票瞬間被掃光。

TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》成功捧出炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等一班年輕偶像，TVB食住個勢力捧這班歌壇新貴，除安排15位《聲夢》學員全員拍劇外，更安排他們在下月中於旺角麥花臣場館開騷。

演唱會《聲‧夢飛行 FIRST LIVE ON STAGE》，原本只開兩場，但因反應熱烈，主辦單位在昨日（7月28日）宣布加開8月13日一場，今早（7月29日）門票公開發售，結果秒速被眾聲夢粉絲搶購，足證炎明熹等《聲夢》學員的人氣有多勁。

有粉絲於TVB官網留言埋怨搶不到飛，更建議TVB倒不如舉行直播音樂會。

【聲夢傳奇】音樂會門票半小時售罄宣布加場 姚焯飛鍾柔美親自撲飛

▲ 15位《聲夢》學員於下月中開騷。

門票立即售罄

TVB安排15位《聲夢》學員於麥花臣場館舉行畢業演唱會《聲‧夢飛行 FIRST LIVE ON STAGE》，除殺入決賽的5強的學員姚焯菲、炎明熹、鍾柔美、冼靖峰、何晉樂外，另外10位學員文凱婷、林君蓮、詹天文、潘靜文、林沚羿、黃奕斌、林智樂、張馳豪、孫漢霖及蔡愷穎，也將連同多位聲夢導師一同演出。

下月14日及15日的兩場門票在昨天公開發售，結果半小時內火速售完，為滿足粉絲要求，TVB於昨日宣布加開13日一場，門票於今早10時起於 Cityline網上公開發售。

▲ 炎明熹又可以一展唱功。（取自instagram）

粉絲撲空投訴

及至中午，TVB於Facebook專頁公佈13至15日共3場演唱會門票已售罄，感激各位樂迷熱烈支持。當中有粉絲留言表示由於網站繁忙以致難以購票，亦有人謂連搶兩天都撲飛失敗，大感失望，

當中有網民留言：「希望新年開個大型演唱會，選擇大d場地，今次只有20%fans搶到飛。」、「其實真係好難買到，每人最多買10張，由09:30開始已塞車，到10:11入到去，已無2人連位，」、「我十點入到去，首先未見到有13號，一見到13號時，再click入去，就已經話買唔到，比人揀曬。」

有粉絲更向TVB獻計，他寫道：「不要賣飛啦！網上直播好過，都無可能買到飛。現在好多網上直播，請認真考慮。」

【聲夢傳奇】炎明熹劇集處女作《青春本我》下月開拍 《聲夢》15位學員各擁個人單曲

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Chantel及Yumi喜出望外

除了炎明熹和姚卓菲受兩位人氣王之外，共餘三位學員鍾柔美、冼靖峰和何晉樂也有不少粉絲，故此有粉絲建議三人於演唱會獻唱決賽夜未能獻唱的歌曲。另外有網民期待《聲夢》學員未來於红館開show!

其實演唱會銷情熱烈，連Chantel及Yumi表示喜出望外，二人亦擔心幫不到親戚朋友「撲飛」，她們說：「好多親戚朋友都好想到演唱會現場支持我們，因為我們知道演唱會門票數量有限，所以都盡力幫他們爭取，我們都好擔心爭取不到。」

同場加映：姚卓菲鍾柔美專訪