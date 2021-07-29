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【打針鬧劇】老公帶小三去接種中心打疫苗　巧遇老婆姨仔輪候打針4人大亂鬥

親子 17:46 2021/07/29

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巴西一名人夫帶小三去接種中心打疫苗，竟撞到老婆和姨仔同場打針，當場斷正後4人陷入混戰。

疫苗接種是全球大趨勢，港府也呼籲市民打針是「保障自己，保障家人」，巴西有一名老公連小三都想保障，日前帶同小三去疫苗接種中心打針，竟意外撞到老婆和姨仔同場輪候，老公被當場斷正。4人當場開火互相攻擊，癱瘓接種中心運作。

據巴西新聞網《G1》報道，事件於本月20日巴西巴約市（Bayeux）發生，約30秒的影片近日在外國討論區Reddit及社交平台twitter瘋傳。

影片中，見到一名男子帶同小三去疫苗接種中心打針，沒料到，老婆和姨仔竟同日前往同一所接種中心輪候打針，老公當場被揭發窩藏小三，隨即引發一場大混戰，精彩程度不輸奧運拳擊賽。

點擊圖片即睇大亂鬥經過︰

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3女互毆扯髮擲椅子

老婆和姨仔見到老公和小三後非常氣憤，欲衝上前理論時遭老公阻止，但想不到身穿黑衣的小三「戰狼上身」，逃走不成的她竟拿起椅子擲向老婆和姨仔方向，老婆和姨仔隨即擲椅子反擊，3名女子互相毆打、扯頭髮，老公勸阻不成，更在混亂之間摔低其中一名女子及擲椅還擊。

衛生局回應︰全部人順利打針

現場的醫護人員在旁見狀曾勸阻不果，導致接種中心需暫停打針，延誤約15分鐘後才恢復正常。事後巴約市衛生局對事件作出回應，提到事件由於家庭不合引起，但現場很快受到控制，最後全部人都順利打到疫苗，沒有人被捕或受傷。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯︰王明芳

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