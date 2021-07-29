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【大叔的愛】Edan發放與Anson Lo放閃片　網民發起「濕吻關注組」催播絕密場面【有片】

娛樂 17:47 2021/07/29

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Edan發放與Anson Lo放閃花絮片，網民發起「濕吻關注組」催播絕密場面。

ViuTV劇《大叔的愛》播畢將近兩星期，但劇集餘溫持續。在《大叔的愛》飾演田一雄的MIRROR成員Edan（呂爵安），在昨日（7月28日）更新其YouTube頻道，上載之前為劇集拍片頭及海報的花絮，與飾凌少牧的Anson Lo（盧瀚霆）再度合體放閃，網民發起「濕吻關注組」促劇組發放絕密片段。

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Stanley做「電燈膽」

其實Edan擁有一個超過十萬訂戶的Youtube頻道，相隔7個月的時間終於再度更新。昨晚他在個人頻道發放了段片長約十分鐘的影片，是早前與《大叔的愛》的演員為劇集拍攝片頭主題曲的片段以及海報的花絮。

MIRROR成員中除「田牧CP」，還有飾演Louis的Stanley（邱士縉）在場，三人各自拍攝個人的跳舞片段，平時跳慣勁歌熱舞的他們，有鏡頭前跳這支可愛又要撒嬌的照片，竟然被難倒。

可是教主Anson Lo更成為NG最多的一員，共NG了14次，被Edan和Stanley取笑。

不過換到二人上陣時，他們也各自NG了四次和七次，而在討論NG的環節中，Edan和Anson只顧著打情罵俏，忽略了坐在中間的Stanley，令他頓成了可憐的「電燈膽」。

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田牧繼續放閃

影片中有不少「田牧」放閃畫面，例如拍攝到有點疲累的Anson靠到Edan的肩膊上，Edan又對著掌鏡的Anson放電，直指：「Anson Lo is the best」，滿足到不少田牧CP的粉絲。

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在留言區中有大批粉絲留言「#濕吻關注組」，事緣早前二人透露，田牧CP其實還有一幕濕吻的戲份未有剪緝在劇集中播出，觀眾得知後發起「#濕吻關注組」的hashtag，希望劇組能夠發放出該片段，向一眾粉絲送上福利。

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同場加映：盧瀚霆專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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