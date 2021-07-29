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【東京奧運】《我家無難事》延期改播《七公主》　鄺潔楹演劍擊手食奧運熱

娛樂 17:29 2021/07/29

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《七公主》提早８月播出。

TVB為延續奧運熱熾氣氛，並有意讓觀眾了解運動員及近年大熱的劍擊運動，故作出節目調動，將原定9月13日播映，高海寧、江嘉敏、黃翠如等主演新劇《七公主》提前至8月9日（星期一）八點半推出。

而原定8月9日播抰、由王心慰監製，視帝馬德鐘跟視后唐詩詠合作的《我家無難事》，則延後至9月13日播出。

由陳維冠監製的《七公主》演員陣容相當鼎盛，女藝人陣容有黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、江嘉敏、鄺潔楹、劉佩玥以及陳曉華等。

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鄺潔楹演劍擊手。

《七公主》食奧運熱潮

鄺潔楹（Judy）在劇中對劍擊抱有無比熱情，在比賽場上從不認輸亦屢敗屢戰；而為了爭一口氣，更主動出擊尋找高手鄭子誠拜師學藝兼進行刻苦訓練，充滿運動員的那團火。

為了克服155cm身高、以及手短腳短等不足之處，Judy特意在劇集開拍前苦練了四個月劍擊、風雨不改，相當有熱誠。

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她坦言剛開始訓練時確是困難重重，受傷更是家常便飯，肚子及大髀均曾中招受傷變瘀，難怪她拍畢該劇後要第一時間拔罐鬆一鬆。

為了令飾演運動員的演員及拍攝出來的效果更貼近現實，劇集監製陳維冠（Joe）專誠邀請劍擊教練好友Patrick Wu作劇集顧問及技術指導，無論演員受訓過程以致裝束均是一絲不苟用心製作。

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Judy開拍前苦練了四個月劍擊。

曾監製《女人俱樂部》、《四個女仔三個BAR》、《誇世代》及《殺手》的Joe，劇集向來以另類風格見稱。其實Joe對運動員一直都是百分百Respect，早前為了配合《2020東京奧運會》，特意在這套集熱血勵志、古靈精怪等元素的親情劇中加插劍擊情節，向運動員表達敬意。

同場加映：高海寧訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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