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【球衣風波】港隊羽毛球「一哥」 再「報平安」　伍家朗：心情已平復會向前看

社會 17:14 2021/07/29

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伍家朗指自己心情已平復很多，自己會向前看，「生活都係會繼續」。

正代表香港出戰東京奧運的羽毛球代表伍家朗，早前被民建聯成員、通識科教師穆家駿在網上批評身穿黑衣黑褲作賽，引起球衣風波。伍家朗昨日（28日）再次上場改穿上印有區旗的新球衣，惟不敵危地馬拉選手，小組賽1勝1負出局，無緣晉級。他今午在社交平台ig更新自己最新動態，指自己心情已平復很多，自己會向前看，「生活都係會繼續」。

即睇伍家朗IG全文：

世界排名第9的伍家朗，早前身穿未印區旗的黑衣作賽，陷入風波。今午(28日)他在東京奧運男子羽毛球單打小組比賽，以0比2不敵危地馬拉選手哥頓，小組賽出局，未能躋身16強。伍家朗今次比賽穿上綠白色球衣，胸口上有區旗標誌標誌，但最終20︰22、13︰20落敗。

    點擊圖片放大
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他在賽後表示失望，在場上發揮欠佳，歸咎自己心態問題。對於牽起球衣事件的人士應否道歉，他未有直接回應，但希望大家在大型賽事先留意運動員表現。

同場加映，港產女飛魚剖白備戰奧運心情，即看

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責任編輯：陳子謙

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