【怕水飛魚】英國蛙王從小怕水沖涼會尖叫　克服恐懼習泳操肌每日斷食15小時

▲ 英國蛙王Adam Peaty小時候是一個怕水的孩子。

有「蛙王」之稱、26歲英國泳將比提（Adam Peaty）周一（7月26日）以史上第5快的成績，創下57秒37的成績，在東京奧運上奪得男子100公尺蛙式金牌，成為首位在奧運蟬聯的英國泳手。比提成功背後除了有賴天賦，亦與其嚴格控制飲食有關。不講不知，今日貴為奧運金牌得主的比提，小時候竟是一個怕水的孩子。

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據《鏡報》報道，比提曾3度贏得英聯邦盃冠軍、並取得8枚世錦賽金牌，以及16枚歐錦賽金牌，同時曾13次打破世界紀錄，至今仍保持100米蛙式（長短水道）及50公尺蛙式共3項世界紀錄。

這樣的比提，童年時卻對水有恐懼症。他的哥哥Richard及Jamie跟他說，鯊魚會在他沖涼時從塞孔中走出來，令他相當恐懼沖涼，每次沖涼都會尖叫。

為了幫比提克服恐懼，媽媽常常帶他到泳池玩水。一直到比提4歲時，他朋友的媽媽帶著他上了第一次游泳堂。這次泳堂後，比提不再害怕水。而他對游泳的第一印象是，努力嘗試不要淹水。

比提隨後在9歲加入Dove Valley泳會，並在12歲時開始贏得比賽，以及刷新泳會記錄。兩年後，比提轉至另一泳會City of Derby，因自由泳表現未如教練理想而被留下差評。一直到他展現蛀式泳技時，教練就觀察到他有「奇異的天賦」。

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但直到17歲，比提才認真投入游泳事業上。為了保持一定肌肉量以維持爆發性，在運動賽事上取得佳績，比提不僅勤於鍛練，更會嚴格控制飲食。

據《Muscle and Fitness》報道，比提會使用斷食法，堅持每天晚上9點後斷食15個小時，一直到隔天中午，但每早仍會先喝一杯咖啡，他認為這有助他開展一天的訓練。

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26歲的比提是一名爸爸，但他卻未有結婚，而是與大學時期認識的女朋友Eiri同居，並在去年9月誕下兒子George。兩人不時在IG放閃，而比提更相當疼愛孩子，經常在網上大曬囝囝萌照：

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責任編輯：羅嘉欣