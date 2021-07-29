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【東京奧運】日本13歲少女滑板街賽奪金　7歲踩板父母陪練習靠睇片自學花式

尖子教室 18:09 2021/07/29

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13歲的日本選手西矢椛奪得奧運女子滑板街式賽金牌。

滑板比賽是今屆東京奧運的新項目，由於參賽選手大多很年輕，自然引來不少關注。13歲的日本選手西矢椛（Nishiya Momiji）奪得女子滑板街式賽金牌，登上日本史上最年輕奧運金牌得主寶座。西矢椛靠看影片自學滑板花式，苦練下成就奧運冠軍，年紀輕輕已立志成為全世界無人不識的滑板選手。

金銀銅得主平均年齡14歲

女子滑板街式賽決賽於本周一（26日）在有明城市運動公園舉行，西矢椛以精湛的滑板技術贏得金牌，至於銀牌得主是同為13歲的巴西選手萊薩‧萊亞（Rayssa Leal），而16歲日本選手中山楓奈（Nakayama Funa）則取得銅牌，3名滑板選手的平均年齡僅14歲。

西矢椛成為日本最年輕奧運奪金選手。（西矢椛IG圖片）

日本媒體報道，原本日本最年輕奧運金牌紀錄保持者是岩崎恭子，她於1992年巴塞隆拿奧運，以14歲6天之齡，勇奪女子200公尺蛙式金牌。經過29年後才被13歲10個月的西矢椛打破了，成為日本歷史上最年輕的奧運金牌得主。

打破日本最年輕奧運金牌紀錄

當知道自己獲得金牌的那一刻，西矢椛欣喜若狂。她事後稱在比賽進行到一半時，本來以為不會贏，但很高興一直有人為她打氣，能成為日本最年輕奪金選手感到很興奮。昨日（28日）西矢椛於IG發文分享奪金感受，表示非常感謝家人、朋友的支持，她覺得︰

我能在奧運會上獲得首枚滑板比賽金牌，那是我一生中最幸福的時刻。

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她同時感謝所有參與奧運會的人，在世界陷入疫情及困境時，仍為賽事做好準備，強調「我會繼續笑著享受滑板」。

看海外滑板選手影片學花式

來自大阪松原市的西矢椛於2007年8月30日出生，即將於下月踏入14歲，去年畢業於「松原西小學校」後升讀初中。西矢椛在父親和哥哥的影響下，7歲開始學習滑板，漸漸在日本滑板界嶄露頭角，2019年更在世界頂級滑板選手雲集的「X Games」美國錦標賽中獲得銀牌。

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西矢椛透露父母會陪同她練習，而她亦會觀看海外滑板選手的影片，自學不同的滑板花式。她在日本滑板選手中排名第5，今年2月出戰世界錦標賽時奪得第2名而獲奧運入場券。她認為東奧延遲一年對她來說是有利的，因她在這段時間身高增加了3厘米至1米55，對玩滑板更有幫助。西矢椛立下志願︰

我想成為全世界無人不識的滑板選手！

同場加映︰日跳6小時小息趕功課追學業　跳高新星鄧伊程感激跟得父母當後盾

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責任編輯：王明芳

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