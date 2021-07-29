【並肩同行】懲敎署警隊合辦親子競技活動　在囚青少年藉奧運氣氛增進親子感情

▲ 在囚青年親手將獎牌送給他們心目中的「金牌得主」—父母，以感謝他們多年來的支持和包容。()

東京奧運如火如荼，懲教署與警務處合作舉行「並肩同行」計劃，為青少年在囚人士及其父母舉辦名為「『動』建心靈 並肩同行」的親子活動。兩個部門的義工聯同基督教青少年牧養團契有限公司，於活動中注入運動元素，與12名正在壁屋懲教所的青少年還押在囚人士感受運動帶來的喜悅和運動員堅毅不屈的精神，為他們注入新的力量，讓他們勇於面對人生，並加強與家人的親子關係。

12名青少年還押在囚人士和父母一同參與親子競技活動，讓彼此體會到互相合作、信任及支持的重要性。活動期間，青少年還押在囚人士在義工們的啟導下於特製的獎牌上寫上自己的心聲，並親手將獎牌送給他們心目中的「金牌得主」—父母，以感謝他們多年來的支持和包容。

活動籌辦人之一懲教主任虞明豪表示，希望青少年還押在囚人士能感受到奧運會的熱烈氣氛，於是為他們準備了親子競技活動，亦希望參加者在活動過程中坦誠溝通，從而建立良好的親子關係。

警務處義工表示：「這群青少年與我想像中一樣有活力，從活動中深深感受到他們的熱情和對父母的真摯感情。父母對他們無私的愛更感染一眾義工，繼續與社會上其他持份者一同在他們的更生路上並肩同行。」

其中一名在囚人士阿華(化名)的父親表示很感恩，可以與兒子在多位義工的陪伴下參與活動。他坦言起初覺得自己和兒子及家人是暴動事件中的受害者，面對兒子入獄的現實，對社會失去信心。他直言於活動後有新的體會，對兒子的將來心存希望，亦相信社會大眾會給予年青人一個機會，他十分感謝義工們協助兒子重回正軌。

青少年還押在囚人士阿華，因參與暴動事件被還押壁屋懲教所，他坦言起初並無悔過之心，還押後得到懲教人員灌輸正確的價值觀，他學會尊重別人，和而不同。他表示：「我起初難以適應還押生活，幸好得到懲教署更生事務處職員的積極協助和鼓勵，我才能重拾意志和決心。在這次活動中，我與爸爸敞開心扉，感情增進了不少。當我為爸爸送上特製獎牌的一刻，看到他流下男兒淚，心情百感交雜，深深提醒我親情才是人生最無價。」他亦感謝今次活動的所有義工，舉辦一個十分有意義的親子活動。

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責任編輯：蘇文軒