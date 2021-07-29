【煽動文字罪】譚得志涉街站叫口號否認煽動等罪　控方指被告半年來煽動仇恨政府  

▲ 警司陳健國(中間者)今於區域法院作供。陳國峰攝

人民力量副主席譚得志（快必）涉於2020年1月至7月期間，呼籲市民參與未經批准遊行集結，另涉於多區擺街站時叫「黑警死全家」、「光復香港，時代革命」等不同口號，被控發表煽動文字等共14罪，案件今（29日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，被告於2020年1月至7月出席或主持8個公眾集會、宣傳街站和遊行，多次對警隊作出毫無根據的指控及抹黑香港政府等。

控方開案陳詞指，被告譚得志（49歲）被控7項發表煽動文字罪、1項串謀發表煽動文字罪、3項公眾地方內擾亂秩序行為罪、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令罪，共14項控罪。

被告在2020年1月17日「大埔中學生集會- 無懼白色恐怖」的公眾集會中發言約18分鐘，台上放有「FREE HK」燈牌等，被告期間叫喊「光復香港，時代革命」、「黑警死全家」等。被告作出毫無根據的指控，鼓勵參與者對抗警方，而且煽惑參與者參與兩日後，被警方反對的港島區遊行。

在同月19日，被告在銅鑼灣記利佐治街崇光百貨外主持街站，期間帶領70至80人對警方呼喊辱罵言詞及粗口。

同年3月15日，被告在牛頭角下邨廣場主持街站，被告向輪候者展示標語牌並發問，若輪候者以預期答案（包括眨損警方言論），便可得到免費口罩。標語牌上的文字包括「差佬做嘅好事係_」、「721__ _人 831 _ _人101 _ __人」等，而預期答案為「打阿婆、打年青人、無差別拘捕」、「唔見；打死；槍殺」等。

被告主持街站期間，控方證人王華女士經過，她覺得被告誤導公眾及抹黑警方，她曾與被告等人對罵，及後她擔心自身安全及感到被侮辱而報警。

另於同年5月23及24日，被告在網上號召公眾人士參加24日在銅鑼灣舉行的「健康工作坊」，該工作坊未曾申請不反對通知書。被告期間指「國安法其實就是黨安法」，又重複辱罵附近的警員，警方在街站檢取寫有抹黑香港政府字眼「港共暴政」的單張。而被告在該工作坊未曾傳達任何健康訊息。

控方陳詞續指，被告於7月4日、8日、9日及19日分別在旺角、黃大仙、觀塘及藍田，舉行遊行及街站，他多次叫喊「光復香港，時代革命」。被告亦作出眨損警方的指控，及煽惑憎恨中國政府，主張推翻中國共產黨的理念。

總警司陳健國今供稱，在2020年1月19日在銅鑼灣崇光百貨外，被告使用擴音器發表煽動性的言語，他多番入屈警告但無效。

聆訊明(30日)續。

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記者：陳卓欣

