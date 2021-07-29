【5000元消費券】華置六大商場推消費券獎賞計劃　加碼送現金券益消費者

為響應政府的消費券計劃，華人置業集團管理的The ONE、皇室堡 、新港中心 、銅鑼灣地帶 、東角LAFORET及灣仔電腦城共六大商場，由8月起推出「消 費券線上線下大賞」，送出總值超過1000萬元的現金券，讓市民更盡情消費。

凡使用政府消費券計劃指定的支付平台包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK及Tap & Go「拍住賞」四大平台在The ONE、皇室堡及新港中心場內消費 及於「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店消費，有機會獲得以下三大 豐富獎賞 。（詳情請留意六大商場日後在Facebook的公布）

獎賞一 500萬元 「線下」 消費獎賞

顧客透過四大平台在The ONE、皇室堡或新港中心的商戶消費滿港幣1000元，可獲贈價值100元的商場購物現金券；消費滿3000元，可獲贈價值500元的美食及商場購物現金券，而且有關現金券均不設最低消費。該項獎賞總值約500萬元 。

獎賞二 500萬元 「線上」 額外商場現金券

「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」 網上商店將首度公開發售六大商場的購物現金券並接受顧客透過四大平台付款 。

顧客購買500元購物現金券即獲贈100元購物現金券，多買多送，總值超過港幣 500萬元。每人可獲贈的購物現金券多達港幣500元 。有關購物現金券將分階段發售及送出全數有效期至2022年3月31日，顧客可藉此享受更充裕的消費時間。

獎賞三 5倍會員積分

The ONE Club及 WINDSOR CLUB的會員於 2021年 8月至 12月 期間逢星期一透過四大平台分別在 The ONE及皇室堡消費將獲得5倍會員積分上限為

30,000分 。



該集團行政總裁陳凱韻表示：「我們全力支持政府的消費券計劃，希望在結合商場的現金券獎賞後，加強其紓困及振興的功能其紓困及振興的功能。」