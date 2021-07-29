【販運毒品】海關檢5,800萬毒品拘6人　136樽玫瑰水內藏110公斤液態氯胺酮

▲ 海關於報稱是玫瑰水的瓶內發現藏有110公斤懷疑液態氯胺酮，總值約5800萬。（曾秋文攝）

香港海關破獲5800萬元毒品案，拘捕多名青少年。海關毒品調查科在本周於機場搜查一批由巴基斯坦運港報稱是玫瑰水的護膚用品，發現136樽中內藏有110公斤懷疑液態氯胺酮，總值約5800萬元，拘捕5男1女，5人仍未成年，3人為中學生，相信被毒販利用協助搬運毒品。

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海關毒品調查科機場調查課監督李文樂表示，機場科人員本月25日透過風險評估和分析，搜查一批共重505公斤用作護膚的玫瑰水。李文樂指，由於從巴基斯坦運港的玫瑰水不常見，調查顯示收貨人亦少從該國家收取貨物，引起關員懷疑，遂揀選作檢驗，發現部份貨物的密度和顏色有異，點算後發現659枝膠樽大部是透明液體，而有部份的液體則是黃色，關員使用光譜儀、離子分析儀和毒品快速測試檢驗，初步證實對氯胺酮呈陽性反應，當中136樽相信藏有共110公斤毒品氯胺酮，案件交由毒品調查科跟進。

毒品調查科人員在本月27日於機場先拘捕一名34歲收貨的男子，至昨日於秀茂坪再拘捕兩名分別為13歲和14歲的少年，其後再於葵涌區拘捕3名16至17歲的青少年男女，其中3人是中學生，不排除他們協助搬運，被捕人士全部仍被扣查。海關呼籲市民不要協助他人搬運不明來歷貨物，以避被毒販利用。

根據「危險藥物條例」，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，可被判處終身監禁和罰款500萬元。

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記者：曾秋文