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【超市大搜查】日雜《LDK》聯同牙醫比拼30款牙膏　推薦抗菌防口臭/高去污力/美白牙膏【附完整名單】

食用安全 12:27 2021/07/30

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日雜《LDK》聯同牙醫比拼30款牙膏。

牙膏是口腔清潔的必需品，日雜《LDK》聯同日本牙醫及專家，為30款熱門牙膏進行各方面的比拼，包括抗菌力、防口臭、去污力、成分、美白等，列出排行榜並推薦各方面表現最佳的牙膏。

評分標準：

抗菌力【滿分30分】：培養導致牙周病、口臭等3種典型致病菌，測試牙膏的抗菌力。

預防口臭【滿分20分】：用牙膏溶液清洗發臭的貝殼，讓專業的「氣味檢查師」判斷惡臭是否減輕。

去污力【滿分20分】：用牙膏擦紅色人造牙垢的模型，檢視去污力。

成分【滿分20分】：檢查是否含有對清潔口腔有效的成分，以及刺激性成分是否少。

美白【滿分10分】：用牙膏擦被茶染色的貝殼，比較褪色程度。

第30至第20位：

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    +9
    +8

第18至10位：

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    +13
    +12

第9至第1位：

排名上位的牙膏中，部份品牌的牙膏表現突出，如美白效果顯著的「花王Clear Clean Premium Whitening」，在美白項目取得10分滿分。

    點擊圖片放大
    +19
    +18

《LDK》總結出各細項的推薦牙膏：

如想保持口腔健康，《LDK》建議選擇「獅王NONIO Spicy Mint」及「Aquafresh Extreme Clean Whitening」。「獅王NONIO Spicy Mint」對預防牙周病特別有效，而「Aquafresh Extreme Clean Whitening」的抗菌力亦均衡。

如想美白，建議選擇「花王Clear Clean Premium Whitening」。

如想防口臭及去污，建議選擇「第一三共 藥用護齒牙膏」，因該牙膏可防止引起異味的細菌預防口臭，讓口氣清新，也可保持口腔清潔。另外只需輕輕一擦已可去除污漬。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

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責任編輯：羅嘉欣

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