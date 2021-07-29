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【明福俠】黎明官宣跟6個英文字母合作　網民瘋狂留言估MIRROR

娛樂 17:46 2021/07/29

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黎明透露新工作計劃。

剛開完演唱會的黎明，已極速有下一個計劃，今日黎明在社交平台宣布下一個合作單位有6個英文字組合有合作，令不少網民感到好奇。

黎明今日在facebook留言：「究竟我同邊個合作???估到邊6個英文字母組合，送你 Clips（正在諗緊點送好，度度度緊...）」

Leon並附上兩組神秘圖片，讓網民發揮創意串連任何英文字母。

因此不少歌迷紛紛競猜同是6個英文字的MIRROR，也有估是張敬軒的「CHEUNG」，帖子發布未夠一小時，已有2千多個like及近千個留言。

撰文 : TOPick柴犬出動

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