【明福俠】黎明官宣跟6個英文字母合作 網民瘋狂留言估MIRROR 娛樂 17:46 2021/07/29 分享： 熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 黎明透露新工作計劃。 剛開完演唱會的黎明，已極速有下一個計劃，今日黎明在社交平台宣布下一個合作單位有6個英文字組合有合作，令不少網民感到好奇。 黎明今日在facebook留言：「究竟我同邊個合作???估到邊6個英文字母組合，送你 Clips（正在諗緊點送好，度度度緊...）」 Leon並附上兩組神秘圖片，讓網民發揮創意串連任何英文字母。 因此不少歌迷紛紛競猜同是6個英文字的MIRROR，也有估是張敬軒的「CHEUNG」，帖子發布未夠一小時，已有2千多個like及近千個留言。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【黎明演唱會】黎明林海峰紅館棟篤笑 林公子爆Leon家事：屋企陰氣好重 11:41 2021/07/11 【黎明演唱會】黎明林海峰紅館棟篤笑 林公子爆Leon家事：屋企陰氣好重 【黎明演唱會】Leon為鄭秀文破例騷舞功 Sammi久休透露再開紅館騷 10:40 2021/07/12 【黎明演唱會】Leon為鄭秀文破例騷舞功 Sammi久休透露再開紅館騷 【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場 黎明爆金句罕提婚姻狀況 23:25 2021/07/18 【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場 黎明爆金句罕提婚姻狀況 你可能感興趣 【黎明演唱會】黎明林海峰紅館棟篤笑 林公子爆Leon家事：屋企陰氣好重 11:41 2021/07/11 【黎明演唱會】黎明林海峰紅館棟篤笑 林公子爆Leon家事：屋企陰氣好重 【黎明演唱會】Leon為鄭秀文破例騷舞功 Sammi久休透露再開紅館騷 10:40 2021/07/12 【黎明演唱會】Leon為鄭秀文破例騷舞功 Sammi久休透露再開紅館騷 【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場 黎明爆金句罕提婚姻狀況 23:25 2021/07/18 【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場 黎明爆金句罕提婚姻狀況 黎明 Mirror 張敬軒 歌手 演唱會 Facebook