【鑽石之王】Graff高級珠寶擁自家鑽石礦選盡好貨色　亞特蘭提斯沙丘襯出鑽石另類神秘

▲ Graff Gateway是Tribal系列的特色圖案，以現代視野刻劃經典雋永的符號。圓形和梨形鑽石拼出立體抽象的橢圓形圖案，頸鏈鑽石共重39.30卡；鑽石耳環鑽石共重3.56卡；戒指鑲嵌一顆2.07卡梨形鑽石，鑽石共重3.87卡。（品牌提供）

能夠贏得珠寶界中「鑽石之王」的美譽，只因Graff的珠寶作品總是採用最頂級、最稀有甚至最具份量的寶石製造，並著力將寶石的光芒發揮至極致。

品牌於上世紀六十年代由英國富商Laurence Graff在倫敦創辦，由於Graff本身擁有自家的鑽石礦，因此所有最好的貨色都可以留為己用，而且由採礦開始到為一個石胚直接進行切割、打磨及鑲嵌修飾等等每一個工序，品牌都有份參與，製作過程中的嚴謹不妥協，使其珠寶首飾能一直保持絕佳品質。除了擁有自家礦場，品牌同時積極四出搜尋世上極品寶石，因此Graff常有驚世「巨」作，屢屢創下珠寶史紀錄。

Graff透過全新高級珠寶系列Tribal來演繹人與自然界的微妙連繫，品牌的創意團隊特別遠赴南非西開普省的亞特蘭提斯沙丘拍攝，帶領大家走進沙漠的神秘國度。系列共分為Graff Gateway、New Dawn和Night Moon3大範疇的設計。

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Graff Gateway以弧線勾勒抽象的橢圓形，形成一道連繫過去與未來、大地與星宿的拱道，象徵著新的伊始和無限的可能性。在每個橢圓形中加上一顆美鑽，成了此設計的特色標誌，時而「懸浮」在中空位置，時而固定於橢圓形頂部。一條屬於系列焦點的choker短頸鏈，正是將此圖案不斷重覆構成亮眼的畫面。

至於New Dawn設計，是以多種切割的鑽石重現旭日初升的美景，象徵生命、活力和力量。當中一套極具份量的珠寶用上品牌聞名的黃鑽配以白鑽，鑽石總重65卡，耳環也有15卡的美鑽，而最震撼還有鑲以5.31卡橢圓形艷彩黃鑽的戒指，令人聯想到沙漠上被陽光照射至金黃的沙粒，以鑽石的璀璨火彩與奪目色彩，來告訴你「King of diamond」的美譽絕非浪得虛名。

Night Moon則以一簇簇圓鑽和密鑲美鑽構成完美的半月形，選用Night Moon簡潔設計的白鑽珠寶彰顯鮮明的輪廓，一條鑲嵌98於黃鑽和白鑽的頸鏈，以散射的線條重現明月的奇幻美態，教人一見難忘。

記者︰梁靜詩

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