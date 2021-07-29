【飲食速報】AMMO推小王子下午茶$528／2位　玫瑰慕絲杯+B612星球棒棒糖+送限量版玻璃杯

▲ 為慶祝法國童話《Le Petit Prince 小王子》出版75周年紀念，位於金鐘亞洲協會的AMMO推出小王子主題下午茶。（圖片由餐廳提供）

為慶祝法國童話《Le Petit Prince 小王子》出版75周年紀念，位於金鐘亞洲協會的AMMO，今個仲夏將化身成小王子粉絲的朝聖地！由7月23日起，AMMO 與Medialink合作推出期間限定的「小王子與玫瑰的星空」主題下午茶，每套下午茶餐更附送兩隻特別為是次推廣訂製的限量版小王子雙層玻璃杯，收藏值極高！

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走進小王子與玫瑰的浪漫星空

小王子的作者Antoine de Saint-Exupéry 曾在書中寫過「假如你愛上了某顆星星上的一朵花，你在夜晚望著星空時就會感到很甜蜜。所有的星星都開滿了花兒⋯⋯」此金句成為AMMO 主廚創作是次下午茶的靈感泉源，以不同食材及造型帶領大家走進小王子與玫瑰的浪漫星空。

下午茶包括9款鹹甜點

「小王子與玫瑰的星空」主題下午茶包括9款鹹甜點及2杯咖啡/茶，鹹甜點各有特色。

鹹點方面有星星造型的烤肉批、層次豐富的迷你龍蝦煙肉漢堡、風味獨特的莎樂美腸及香煎小米糕及香炸薯絲蝦。

甜點則可愛的B612 星球蛋糕棒棒糖、玫瑰與黑朱古力慕絲杯、最適合拍照打卡的星空雲尼拿杯子蛋糕、月光芒果吉士泡芙等，外形精緻、款款吸引。

為配合星空主題更推出了Le Petit Prince Butterfly Pea Earl Grey Latte，伯爵茶奶泡上更有可愛的小王子造型，將蝶豆花糖漿倒進奶泡造出漸變的星空效果絕對IGable！

除了鮮奶咖啡，AMMO 亦特別調製出清甜的「The Rose Garden」雞尾酒（同時提供無酒精版本）可供客人另點。

下午茶外賣版

此外，AMMO特別為是次「小王子與玫瑰的星空」主題下午茶推出精緻外賣版，讓客人可於戶外或家中一邊享受精選美點。外賣下午茶需至少一天前（截單時間為每天的下午四時）於AMMO 網站或致電2537 9888 訂購，客人可於指定日期當日的下午3 時至6 時期間在AMMO 領取已購買的外賣下午茶。

如須額外送遞服務，每個地址收費為： 香港島 - 港幣$150；九龍 - 港幣$250； 新界 - 港幣$350（ 送貨服務並不適用離島）。

AMMO x Le Petit Prince“The Night Sky of Rose and Le Petit Prince” 主題下午茶

供應期：2021年7月23日至9月22日

價錢：$528/2 位，另加$68可品嚐Le Petit Prince Butterfly Pea Earl Grey Latte / The Rose Garden 雞尾酒或無酒精雞尾酒一杯（另收加一服務費）

時間：每天 下午3 時至6 時（時段一：3 時至4 時半｜時段二：4 時半至6 時）

地址：香港金鐘正義道9 號亞洲協會香港中心

訂座：2537 9888

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責任編輯：王芷瑩