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【開源節流】考評局翻新前紅磡官小校舍作考評中心　料2023年啟用年省1,000萬租金

社會 18:12 2021/07/29

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考試及評核局連續多年錄得虧損，政府早前為考評局物色空置校舍，發展為考試及評核中心，選址終敲定為前紅磡官立小學校舍，樓高4層、可用建築面積近3,000平方米，預計修葺及搬遷約需2年、料於2023年完成，考評局正為翻新工程顧問公司進行招標，但未有透露所涉及金額，而屆時毋須再租用灣仔及新浦崗共3個商業處所，年省高達1,000萬元租金及相關費用。

據考評局昨日（28日）公布的投標通告披露，考評中心選址為前紅磡官小校舍，位於紅磡機利士南路68號。

早前有傳觀塘前聖若瑟英文中學校舍亦是當局考慮選址之一。而最終獲選的前紅磡官小校舍，早年曾先後用作英基九龍小學及法國國際學校臨時校舍；教育局其後於2019年推出校舍分配供小學重置，惟當局最終以校網及地區發展等理由撤回。

考評局回覆表示，有關選址樓高4層，可用建築面積約2,950平方米，設有24間課室、4間特別室、禮堂、有蓋操場和學校辦公室。局方計劃把其中2層用作舉辦紙筆和電腦化國際及專業考試，以及網上評卷，預計共提供約200至300個座位。

考評局預計修葺及搬遷的工作約需2年，約於2023年完成。由於仍在進行招標工作，目前未能透露整個修葺和搬遷項目涉及的金額。

考試局現時租用3個分別位於灣仔及新蒲崗的商業處所，作為辦事處和儲存設施。當空置校舍修葺完成，考評局會把部分部門遷往有關選址，屆時將不需再租用上述的商業處所，預計每年可節省的租金開支和相關費用，約為800萬至1,000萬元。

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責任編輯：馮琪雅

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