【港隊賽果】羽毛球混雙創港隊最佳奧運成績　 謝影雪哽咽：沒有俊文沒有好成績

▲ 羽毛球混雙創港隊最佳奧運成績 謝影雪哽咽：如果沒有俊文，沒有好成績

東京奧運羽毛球項目踏入第7個比賽日，首度晉身奧運混雙4強的香港羽毛球組合鄧俊文/謝影雪昨日（29日）不敵中國組合鄭思維/黃雅瓊，今早與日本組合渡邊勇大/東野有紗，爭逐銅牌。兩隊賽前曾交手5次，日本隊錄得全勝紀錄，往績佔優。

在比賽第一局，初段雙方比分膠著，隨後日本組合取得較多進攻優勢，一度將比分拉開至最多5分差距，並先以11:7領先半局。雖然港隊在半局後取回一些攻勢，惟多次被日本隊防守化解，比分曾落後至7:14。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

港隊戰至11:17時，與日本隊互有攻守，鄧俊文更一度「瞓身飛撲」救球，而東野有紗亦一度斷線要離場換板。經歷多達70板來回球，最終憑鄧俊文後場殺球勝出這一分。港隊乘勢一度將比分收窄至16:19，惟日本隊未有鬆懈，先以21:17取下第一局。

在第二局，港隊利用「順風區」的優勢，取得多次進攻機會頻頻得分，開局連取3分，曾一度領先8:4，惟日本隊其後連取4分追平。戰至10:10時，港隊多番進攻被日本隊的防守瓦解，經歷35板來回球，因日本隊受壓下挑球出界，令港隊取下這一分領先半局。

港隊後乘勢追擊，一口氣連取4分拉開至15:10。不過，日本隊落後下未有放棄，憑多次進攻得分以及出色的防守，追平至16:16。兩隊在尾局比分爭持不下，日本隊一度反先20:18，港隊雖面對2個決勝分的壓力，成功連取2分追至「刁時」，惟日本隊最終以23:21取下第二局，奪得一面銅牌。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

兩人在賽後接受傳媒訪問，謝影雪表示，今仗對手速度快，在比賽初段節奏控制得比較好，而自己今日表現不錯。她又感謝拍檔過去幾年每天的努力，「很多人以為我帶住他，如果沒有他，我們沒有好成績。」

鄧俊文則指，今仗關鍵主要是心態方面，因最後分數膠著，心情比較緊張，打法不夠堅定，取不到最後的分數。他又感謝香港市民踴躍的支持，形容奧運之旅「好深刻、好難過」，由第一場開始已很辛苦，一步一步殺入四強，最後取不到獎牌感到美足不足。

同場加映，一般成藥或有比賽違禁成分，醫生拆解「禁藥陷阱」:

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙