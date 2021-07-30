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【E先生X小諧星】花姐曾指Edan新歌不會紅　呂爵安自我增值盼成唱作人

娛樂 08:35 2021/07/30

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呂爵安Edan在樂壇發展不俗。

MIRROR成員呂爵安（Edan）今年初以單飛身份推出單曲《E先生的連環不幸事件》，除MV獲超高點擊外，早前亦奪「JOOX TOP聽推介2021年中榜第一位」，Edan在得獎後接受TOPick訪問，坦誠得獎感受以及在樂壇的目標。

呂爵安一向被粉絲認同多才多藝，既可在《大叔的愛》以多樣表情搞笑，也能深情地自彈自唱展才華，不過，Edan卻謙稱只是大家的錯覺。

《E先生連環不幸事件》早前奪「JOOX TOP聽推介2021年中榜第一位」。

【MIRROR成員】跟柳應廷互爆錄音秘密　Edan呂爵安享受做諧星　

自謙不擅長自彈自唱

Edan表示：「我在自彈自唱方面不是很厲害，因為我較擅長彈classical，卻對chord一竅不通，在《E先生連環不幸事件》要彈到現在這個版本，也練習了很久，所以未來音樂方向希望把彈唱練得更好，有朝一日成為可以不用看譜，也能彈得很好的自彈自唱歌手。」

《E先生》作為呂爵安的個人首支單曲，連同近日另一首新歌《小諧星》， MV的點擊率皆驕人，而《E先生》亦獲「JOOX TOP聽推介2021年中榜第一位」，Edan自感驚喜和和喜出望外。

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不過，他坦言當初做《E先生》這首歌，由作旋律至出街前，公司以至Edan都不是很大信心：「雖然我很喜歡，但不知道大家是否也接受，我還好記得花姐在這首歌未出街前，曾說過如果這首歌給第二個歌手唱應該會紅，令我十分深刻。」

【MIRROR星蹤】Edan《E先生》MV破600萬點擊　呂爵安以新歌《小諧星》自勉

Edan指當時沒那麼多人留意MIRROR，故擔心很少人會聽他的新歌，至現在感受到粉絲的支持及歌曲的傳唱度：「我認為是天時地利人和，由《男排女將》到《叱吒》，我們多了人留意，有賴一班粉絲的支持和宣傳，所以非常感激他們，更沒想到《E先生》會得到這半年最高播放率，對新人的第一首歌是一個很大的鼓舞，希望接下來的音樂作品都能得到大家的喜愛。」

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除幕前演出，Edan亦對音樂幕後感興趣，但暫時最感興趣和自覺適合的是作曲。「大家都知道《E先生連環不幸事件》我有參與作曲，《小諧星》雖然主要是吳林峰作，但我都有給很多旋律上的意見，感覺自己有點sense，出來結果觀眾也喜歡，所以覺得在作曲有potential，但作詞就一定不會。」

他曾在《調教你MIRROR》中感歎這3年有很多變化，Edan自言最大分別一定是變成熟了：「現在更加清楚自己要做麼，知道自己的長處和缺點，知道有哪裡需要改善，亦多了很多人的支持和認識，所以未來我要做得更好，把握機會。」

同場加映：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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