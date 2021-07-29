梁美芬籌新平台「凝聚民心」　倡設專員修補撕裂

▲ 梁美芬發起新平台「凝聚民心」，希望修補社會撕裂。

立法會正迎來短暫的暑假，但議員們未有閒下來，繼工聯會麥美娟昨日宣布籌組智庫，今日輪到經民聯梁美芬，宣布成立「凝聚民心」的新平台，希望修補社會撕裂。

「凝聚民心」有超過60名發起人，包括嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所所長何濼生、眼科醫生周伯展、香港孔教總會會長湯恩佳等。梁美芬透露，平台醞釀超過1年，正式構思則有半年，希望透過各人的專長，推動香港走出困境。

她指出，經歷社會傷痛後，有需要以文明方式解決紛爭，在接受法律制裁後，都應該要有復和機會，加上現時香港大部分家庭，都因為政見出現撕裂，不知如何走下去，所以提倡設立「復和專員」負責調解。

另外，平台也會研究劏房問題，認為要有時間表及藍圖去處理，透過改善市民生活，令他們擁有幸福感，才能凝聚到民心。梁美芬表明，肯定不止觸及劏房問題，而是要解決不適切居所。

對於近期有不同平台成立，梁美芬認為是不謀而合，反映大家都希望衝破當前困局，強調政策倡議應該要百花齊放，才能從中找到平衡的方案、路綫圖等。

她又強調，今次以個人名義發起平台，而平台不是智庫和政治組織，與立法會選舉沒太大關係，不是選舉部署，雖然參與者有建制派背景，但在「愛國者治港」原則下，毋須抗拒建制的標籤，反要擴大愛國者隊伍。

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