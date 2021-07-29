【環保新點】荃新天地設紙包飲品盒回收機　環保媽媽身教女兒分類垃圾︰唔好怕麻煩

▲ 荃新天地與Mil Mill喵坊合作推出「紙包飲品盒回收計劃」，並於商場內設立智能回收機。（相片由有關機構提供）

港人環保意識日漸提高，重視垃圾分類，惟仍有很多人當紙包飲品盒是垃圾，其實本港已有全港首間紙包飲品盒回收漿廠Mil Mill喵坊，但回收量遠低於可處理數量，造成極大浪費。故此Mil Mill喵坊近日與荃新天地合作推出「紙包飲品盒回收計劃」，並推出一系列綠色暑期活動。

2019年，香港紙包飲品盒棄置量高達2.7萬公噸，數量足以鋪滿逾4,100個香港大球場。惟政府現時只針對膠樽推行飲料容器「生產者責任制」諮詢，未有涵蓋紙包飲品盒。

而全港首間紙包飲品盒回收漿廠Mil Mill喵坊，其實每日可處理高達50萬噸紙包飲品盒，但受疫情影響，現時每日回收量僅得3萬噸，造成極大浪費。

每盒回收獲1毫現金回贈

有見及此，荃新天地與Mil Mill喵坊合作推出「紙包飲品盒回收計劃」，並於商場內設立智能回收機，即日起至8月29日，每回收一個紙包飲品盒即可以八達通獲取1毫現金回贈，鼓勵市民回收。

▲ 經智能回收機每回收一個紙包飲品盒，即可以八達通獲取1毫現金回贈。（相片由有關機構提供）

環保母女擺地攤交換物資

在Facebook發起2個物資交換平台的環保媽媽Circle，一直身教女兒星瑜重視環保，星瑜從小已跟著媽媽處理物資平台活動，例如擺地攤交換物資、將食店即日回收的麵包送給區內長者和鄰居。當媽媽講故事，她就和其他小朋友用環保物料做小手工。

Circle特意帶女兒學習回收紙包飲品盒，之前她們會將飲品盒洗乾淨，送到區內「綠在區區」回收，她認為應設置更多紙包飲品盒回收點，「很多人不知道紙包飲品盒可以回收，或者覺得麻煩。現在可以試用回收機，嘟一嘟八達通，仲可以有一毫子回贈，提升大家回收意識。」

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星瑜曾與朋友去位於屯門的「T Park源·區」玩耍時，認識到堆填區有大量垃圾，令她感到震撼並反思，「如果我們繼續亂丟垃圾，好多動物都沒有地方住！」

推動回收紙包飲品盒

因此，兩母女會妥善處理垃圾，可回收的都盡量回收，尤其一直被人忽略的紙包飲品盒，Circle認為需大力推動。「以前未有紙包飲品盒回收，只能當一般垃圾處理。有次，跟團體參觀Mil Mill（香港唯一紙漿廠），原來有香港人如此熱誠建一間工廠，專做紙包飲品盒回收，一定要多多支持！」Mil Mill會用環保紙漿製成再生廁紙，Circle有鼓勵街坊團購。

▲ 荃新天地即日起舉辦「Go Green! 環保救地球」活動，呈現非洲叢林主題裝飾。（相片由有關機構提供）

而Circle發起的物資交換平台，會鼓勵谷友丟棄物資前看看同區人是否有需要，她又帶著女兒幫手做物資配對，快閃互換物資等。Circle表示，每個環保行為看似微不足道，其實是聚沙成塔，積小成多。

每人做多少少，社會一定有進步。

紙包飲品盒回收環保教育展板將於商場暑期活動結束後，移至區內中小學展覽，包括東華三院吳祥川紀念中學及東華三院周演森小學。

紙包飲品盒回收

日期：即日至8月29日（日）

時間：上午10時–晚上10時

地點：荃新天地2期中庭

紙包飲品盒回收漿廠及教育中心參觀

日期：2021年8月14日（六）

時間：（第一場）上午10時–下午2時

（第二場）中午11時–下午3時

（第三場）下午1時半–下午5時半

（第四場）下午2時半–下午6時半

地點：紙包飲品盒回收漿廠及教育中心「喵坊 MilMill」

參加詳情：S+REWARDS 會員憑指定點數(待定) 可參與「造紙工作坊 +MilMill 導賞團」一次。

回收廢物再造故事分享

日期：2021年8月8日及15日（日）

時間：下午2時–下午3時

地點：荃新天地1期中庭

綠腳丫親讀書會

日期：2021年8月7日及14日（六）

時間：下午2時–下午3時

地點：荃新天地1期中庭

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責任編輯︰林綺玲