【男少女多】本港女性初婚年齡中位數突破30歲　首次生育年齡中位數升至32.3歲

▲ 本港市民結婚年齡持續上升。（資料圖片）

政府統計處今日（29日）公布《香港的女性及男性—主要統計數字（2021年版）》報告，展示2020年本港男性及女性的人口特徵。當中女性初婚年齡的中位數首次突破30歲，錄得30.4歲。而本港男少女多的情況則較2019年有改善。

在男女比例方面，1991年的比例為1,000名女性對1,044名男性，但至2001年已下跌至1,000名女性對956名男性，而在最近的2020年，比例則為每1,000名女性對840名男性，較2019年的838名男性有所改善，但仍較2018年的844名男性為低。

而撇除外籍家庭傭工後，2020年的男女比例為每1,000名女性對913名男性，較2019年改善。

出生嬰兒數字方面，去年共有43,031名嬰兒出生，女嬰及男嬰分別有20,568名及22,463名，但整體數字持續下跌，較2019年的5.3萬減少近1萬人。

統計處指，受新冠肺炎疫情影響，香港的結婚數字在2020年按年下降了37%。當中去年初婚的人數有46,531人，較2019年的64,639大幅下跌，而女性的初婚年齡中位數為30.4歲，是首次突破30歲關口，較2019年的29.9歲增加0.5歲；男性的初婚年齡中位數則為31.9歲，較2019年增加0.3歲。此外，女性的首次生育年齡中位數錄得32.3歲，2019年則為31.9歲。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒