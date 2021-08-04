【靚太安樂窩】消防員爸爸$1000淘攀石牆送4歲半兒子　80呎房間變遊樂場用繩索訓練小肌肉

▲ 消防員爸爸$1000淘攀石牆送給4歲半兒子，訓練兒子的小肌肉。

培養小朋友興趣及增進親子關係其實可以同時進行！早前有消防員4人家庭搬到宿舍，消防員爸爸趁著裝修家居，特意為4歲半的兒子增設攀石牆的設施，約80呎的房間轉眼間變成遊樂場，爸爸常陪伴兒子玩耍，同時可訓練兒子的小肌肉發展，既快樂又有意義。

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安裝攀石牆原因

Angela的老公任職消防員，早前他們成功申請搬入約500多呎的將軍澳的宿舍，單位有3房，其中一間房約80呎，用作小朋友的玩具和活動室。由於大兒子的性格比較好動活潑，常常要她和她老公一起陪伴玩耍，因此她老公打算把玩具和活動室加入多種玩具元素，可以分散兒子的注意力，讓他學習自己玩樂。

因此，Angela的老公從淘寶買了攀石牆及繩索，連運費只需約港幣$1000，並由她老公和好友合力安裝。

因為是打拉爆鑽入牆，所以非常安全。

安裝後，她老公非常滿足，也非常期待兒子第一次入屋見到活動室的開心表情。

一如所料，兒子非常開心，一入屋見到已急不及待要試玩，玩完後更不停邀請朋友同學來家作客，而Angela的老公常帶著4歲半的大兒子及1歲半的小兒子玩攀石及繩索，父子感情再昇華。

▲ 爸爸親自示範吊環動作。（圖片由受訪者提供）

與兒子一起玩耍

爸爸會利用繩索變出不同玩的方式，如飛索、升降、鞦韆及吊環等等。由於家中多了攀石用具及繩索，仔仔也學會打繩結，可訓練小肌肉發展。

媽媽：覺得老公的決定是對

原本Angela得知她的老公希望玩具和活動室增設攀石牆，甚至要鑽牆，她內心第一個反應是反對，

唔好搞咁多嘢啦，樓下公園都大把嘢玩啦......

但當她第一次入屋見到活動室的設備，以及見到仔仔好開心的反應，便覺得老公的決定沒有錯。

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記者：王芷瑩