【鶴咀打卡點】港大海洋研究所復修港鯨骨架後納入館藏　原址擬改展示3D打印模型

▲ 鶴咀海岸保護區「打卡點」長鬚鯨（又稱「港鯨」）骨架多年來屹立鶴咀海岸保護區。（港大提供）

石澳鶴咀海岸保護區「打卡點」長鬚鯨（又稱「港鯨」）骨架，2018年遭超強颱風「山竹」吹襲後嚴重損毀。隨著香港大學太古海洋科學研究所擴建，研究所推出「港鯨重生計劃」，將為這條著名「香港鯨」進行20年來首次復修，重塑海洋保育地標，原型骨骼擬納入新設的海洋生物多樣性中心館藏；另發起網上募捐，以3D打印技術造出新的骨架模型，重新豎立於原址，籌得款項亦會用作研究所保育教育活動。

港大理學院太古海洋科學研究所由1990年成立，至今逾30年，一直推動本港及周邊地區海洋生態系統發展。研究所昨日（28日）舉行新設施揭幕儀式，標誌其於石澳鶴咀海岸保護區擴展學術樓的重要里程碑。

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新實驗室大樓與現有主樓形成L形，將包括分子生物學實驗室、生物多樣性中心及教學研討室各1個，並為員工和研究學生提供空間工作及交流。太古海洋科學研究所所長韋念時表示，希望通過新設施接待更多來自世界各地的研究人員，在海洋科學研究中保持領先地位，亦滿足大眾對本港海洋生態和生物多樣性與日俱增的興趣。

港大理學院院長艾宏思表示，擴展計劃中所成立的海洋生物多樣性中心，可為本港海洋生物建立廣泛實體和電子資料庫，可供科學家、政府部門、非牟利組織和環保行業使用，冀透過新設施和外展教育活動，為公眾打開繽紛海洋世界的大門。

港大校長張翔表示，大學銳意成為創新知識樞紐、定義世界發展新方向及創建新藍圖；而研究所憑著其變革性的願景、空間擴展和設施升級，將開拓更多機遇，而新擴展的太古海洋科學研究所將成為港大地標之一，並感謝太古集團慈善信託基金多年來對研究所的支持。

太古股份有限公司主席施銘倫表示，太古於1990年作出首次贊助，於鶴咀興建太古海洋科學研究所；今次的擴建設施將有助加強研究所與國際研究組織合作，以及從環球角度探討本地生物多樣性倒退的問題，包括氣候變化所帶來的影響，並提供更多外展及教育機會。

研究所新設施開幕情況：

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記者：馮琪雅