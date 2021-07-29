【疫苗接種】外展隊到TVB電視城為280名職員接種疫苗　聶德權到場視察打氣

▲ 公務員事務局局長聶德權和電視廣播有限公司主席及非執行董事許濤今日（29日）視察政府外展疫苗接種服務隊於電視廣播城進行疫苗接種的情況。（政府新聞處圖片）

政府外展疫苗接種服務隊今日（29日）到將軍澳電視廣播城，為TVB約280名職員接種復必泰疫苗。



公務員事務局局長聶德權與電視廣播有限公司主席及非執行董事許濤，以及新冠疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝一同視察接種新冠疫苗的情況，並為接種者打氣。



聶德權稱，無論是台前的演藝人員或幕後的工作人員，都需要守護自己和家人的健康，呼籲尚未接種新冠疫苗的市民，特別是長者，盡快接種疫苗。

聶德權又在社交網站發文，提到TVB副總經理曾志偉、助理總經理樂易玲及阿姐汪明荃也到場支持，阿姐更呼籲長者接種，「其實老人家唔洗驚，我都70幾歲，打完咩問題都無！」

他稱，阿姐讚今日安排，如現場有醫生提供專業意見，又鼓勵同事接種，更分享自己一早決定接種科興疫苗，「我知道科興對長者來說副作用較低，所以就打科興」，周日她丈夫家英哥也會接種第二針。

聶德權其後到直播奧運節目的電視城一廠參觀，並為台前幕後人員打氣，祝願港隊運動員繼續在奧運發光發亮。

他又指，長者免預約「即日籌」今日正式實施，截至上午派出超過1500籌，整體流程順利，盼望更多長者參與接種。

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記者：徐紹軒