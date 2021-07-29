【食物安全】法國進口雪糕穩定劑含禁用除害劑　食安中心呼籲停用

▲ 食物安全中心呼籲市民不要食用一款法國進口穩定劑。（資料圖片）

食物安全中心呼籲市民不要食用一款法國進口穩定劑，因為有關產品所使用的刺槐豆膠被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：



產品名稱：Super Neutrose

品牌：Louis Francois

來源地：法國

淨重：每樽1公斤

批次：174A0、205B0、290B0、7D1

此日期前最佳：2022年6月（174A0）、2022年7月（205B0）、2022年10月（290B0）、2023年1月（7D1）

進口商：奇達思優質食品（熱線電話：2612 2066）



產品名稱：Stab 2000

品牌：Louis Francois

來源地：法國

淨重：每樽1公斤

批次：322C9

此日期前最佳：2021年11月

進口商：奇達思優質食品（熱線電話：2612 2066）、福基國際工業股份有限公司（熱線電話：3999 5706）、萬利食品有限公司（熱線電話：2552 7128）



中心發言人說，接獲歐盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品所使用的刺槐豆膠早前被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進。



初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，有關進口商已按中心建議將受影響產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電上述相關進口商熱線。

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責任編輯：徐紹軒