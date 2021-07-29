形容穆家駿言論合情合理　李慧琼相信專業運動員不會受影響

▲ 李慧琼認為穆家駿只是因一時情切，而在未必合適的時間、以未必合適的方式表達關注。（經濟日報資料圖片）

捲入球衣風波的港隊羽毛球手伍家朗，昨在奧運男單分組賽落敗而未能晉級。對於輿論質疑民建聯成員穆家駿的言論影響伍家朗比賽表現，該黨主席李慧琼今日回應事件，相信專業運動員不會受客觀環境影響水準。

伍家朗在首場分組賽以黑色球衣上陣，惹來穆家駿猛烈抨擊，李慧琼認為穆是出於愛國愛港提出觀點，強調他只是因一時情切，而在未必屬最合適時間，以並非最合適方式表達，但重申其關注絕對合情合理。

李慧琼又形容，伍家朗作為經驗豐富的專業運動員，即有非常嚴格的訓練，亦有大量世界級賽事經驗，相信他不會輕易受客觀環境影響專業水準。

對於伍家朗在落敗後回應事件時，坦言「心情沒有影響是假的」。李慧琼強調，相信專業運動員不會受客觀環境影響水準，又重申自己相信港隊運動員在任何環境下都可以發揮，指出球賽有勝有負屬必然，形容很多事情都未必如預期所想。

李慧琼又指，民建聯已就事件對穆家駿作出批評，而穆已表達歉意，亦獲該黨接受。被問到穆家駿應否直接向伍家朗道歉，李慧琼僅謂穆家駿是成年人，要由他自己決定，呼籲傳媒直接向他查詢。

不過，李慧琼亦承認事件或會引起市民誤會該黨，重申民建聯支持運動員，又鼓勵伍家朗「一定要繼續努力」。

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