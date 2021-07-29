  • 29°C
香港時間 : 2021729日 (週四) 20:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

形容穆家駿言論合情合理　李慧琼相信專業運動員不會受影響

政治 20:06 2021/07/29

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

李慧琼認為穆家駿只是因一時情切，而在未必合適的時間、以未必合適的方式表達關注。（經濟日報資料圖片）

捲入球衣風波的港隊羽毛球手伍家朗，昨在奧運男單分組賽落敗而未能晉級。對於輿論質疑民建聯成員穆家駿的言論影響伍家朗比賽表現，該黨主席李慧琼今日回應事件，相信專業運動員不會受客觀環境影響水準。

伍家朗在首場分組賽以黑色球衣上陣，惹來穆家駿猛烈抨擊，李慧琼認為穆是出於愛國愛港提出觀點，強調他只是因一時情切，而在未必屬最合適時間，以並非最合適方式表達，但重申其關注絕對合情合理。

李慧琼又形容，伍家朗作為經驗豐富的專業運動員，即有非常嚴格的訓練，亦有大量世界級賽事經驗，相信他不會輕易受客觀環境影響專業水準。

對於伍家朗在落敗後回應事件時，坦言「心情沒有影響是假的」。李慧琼強調，相信專業運動員不會受客觀環境影響水準，又重申自己相信港隊運動員在任何環境下都可以發揮，指出球賽有勝有負屬必然，形容很多事情都未必如預期所想。

李慧琼又指，民建聯已就事件對穆家駿作出批評，而穆已表達歉意，亦獲該黨接受。被問到穆家駿應否直接向伍家朗道歉，李慧琼僅謂穆家駿是成年人，要由他自己決定，呼籲傳媒直接向他查詢。

不過，李慧琼亦承認事件或會引起市民誤會該黨，重申民建聯支持運動員，又鼓勵伍家朗「一定要繼續努力」。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

相關文章

【球衣風波】遭市民狙擊促向伍家朗道歉　教聯會副主席穆家駿疑刪FB專頁
11:24 2021/07/26
【球衣風波】遭市民狙擊促向伍家朗道歉　教聯會副主席穆家駿疑刪FB專頁
穆家駿轉戰微博投訴被起底　殃及民建聯領導李慧琼張國鈞
17:23 2021/07/27
穆家駿轉戰微博投訴被起底　殃及民建聯領導李慧琼張國鈞
【球衣風波】伍家朗0:2不敵危地馬拉球手無緣晉級 穆家駿就球衣風波語氣過重致歉
17:52 2021/07/28
【球衣風波】伍家朗0:2不敵危地馬拉球手無緣晉級 穆家駿就球衣風波語氣過重致歉

你可能感興趣

【球衣風波】遭市民狙擊促向伍家朗道歉　教聯會副主席穆家駿疑刪FB專頁
11:24 2021/07/26
【球衣風波】遭市民狙擊促向伍家朗道歉　教聯會副主席穆家駿疑刪FB專頁
穆家駿轉戰微博投訴被起底　殃及民建聯領導李慧琼張國鈞
17:23 2021/07/27
穆家駿轉戰微博投訴被起底　殃及民建聯領導李慧琼張國鈞
【球衣風波】伍家朗0:2不敵危地馬拉球手無緣晉級 穆家駿就球衣風波語氣過重致歉
17:52 2021/07/28
【球衣風波】伍家朗0:2不敵危地馬拉球手無緣晉級 穆家駿就球衣風波語氣過重致歉
奧運會 伍家朗 民建聯 李慧琼 政治

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】