【體壇貓奴】日本爆肌冠軍級拳擊手是貓奴　25歲男神奪獎秘訣︰教練是隻貓

▲ 25歲日本爆肌冠軍級拳擊手小笠原瑛作是貓奴，反差萌大！

趁著東京奧運會之勢，許多人近日關注體壇新星，有網民發現不少顏值高的俊男美女運動員，當中包括日本拳撃手小笠原瑛作。小笠原成為熱話的原因之一是其貓奴身分，展示鐵漢柔情的反差萌。

▲ 25歲日本拳擊手小笠原瑛作參與多個賽事獲獎。（IG圖片）

貓奴拳擊手反差萌

綜合外媒報道，現年25歲日本拳擊手小笠原瑛作在東京出生，他跟哥哥小笠原裕典同樣是拳手，瑛作早在小學五年級已到日本著名的拳擊俱樂部「クロスポイント吉祥寺」打拳，充滿天資，現時是該俱樂部的職業拳擊手。小笠原瑛作在多個賽事奪獎，包括ISKA（國際自由搏擊運動協會）K-1世界輕量級冠軍，以及2018年奪下WPMF（世界泰拳專業聯盟）世界超輕量級冠軍。

▲ 小笠原瑛作鐵漢柔情，是愛貓之人。（IG圖片）

近日小笠原瑛作備受網民關注，更有台灣網民及傳媒指他外貌及一身肌肉似男星彭于晏。此外，吸引網民的關注是其貓奴身分，小笠原瑛作在擂台上充滿霸氣、拳拳到肉，台下對著家中3貓即時愛心滿瀉，在其IG上發現不少他跟貓主子的日常相片，他對著貓咪時都會展露暖男微笑。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

貓教練助特訓與減壓

小笠原瑛作在從小學時已開始養貓，現時家中有3位主子，包括1隻最常在IG出鏡的啡虎斑短毛貓、1隻銀虎斑白長毛貓及1隻銀虎斑白短毛貓。

▲ 貓教練在旁邊翻滾打呵欠，像訓練奴才增強專注力。（IG影片截圖）

當中啡虎斑短毛貓如同他的教練，小笠原瑛作在IG寫道「My trainer is a cat」。在一段影片中，瑛作在家中練體能，做不同難度的仰臥起坐及掌上壓，啡虎斑一直在旁看著，像督促奴才，當奴才做掌上壓時，更走到下方提高難度，貓教練更出奇地在旁邊翻滾打呵欠，像要奴才增強專注力，可是小笠原被主子的可愛舉動影響而分心，敗陣了。此外，他力讚主子助減壓︰

貓喉嚨發出低細振動頻率的呼嚕聲，有很強的降血壓、緩解焦慮壓力的作用，似乎可以增強免疫力和自然治癒力，練習後的疲勞一掃而空！

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

愛貓也愛小孩

暖男小笠原瑛作愛貓之外，也愛小孩，在IG不時分享他跟姪仔Luka的互動，有感孩子大得很快，每次見面都會長高，明白照顧孩子不容易，並表示很感謝爸爸媽媽和所有養育他的人。小笠原瑛作窩心又孝順，怪不得引起網民關注。

同場加映︰暖男攝影師拯救可憐流浪貓 奴才爸爸與愛貓行山︰帶妳到處看世界

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳