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【強制檢測】5處地點列強制檢測　包括龍堡國際、太古城商場等

社會 21:34 2021/07/29

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尖沙咀龍堡國際賓館列強制檢測。（資料圖片）

政府晚上就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處5個指明地方的人士接受新冠肺炎核酸檢測。

受檢人士須於8月1日或之前接受檢測，若在7月27日至29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應2宗曾於香港居住的非本地確診個案，有3個指明地方被納入今日的強制檢測公告：

  • 任何在7月6日至29日期間，曾身處尖沙咀柯士甸道8號龍堡國際超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客）
  • 任何在7月5日至6日期間，曾身處荔枝角長沙灣道 883 號億利工業中心 6 樓 14 室伊勢灣海運(香港)有限公司超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）
  • 任何在7月3日至15日期間，曾身處長沙灣欽州街西89號潤發大廈 3 樓華潤五豐國際分銷有限公司超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案，於指定期間曾身處2個指明地方的人士需要再次進行檢測：

  • 任何在7月19日下午6時至下午10時或7月20日中午12時至下午6時，曾身處鰂魚涌太古城中心（只包括商場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）
  • 任何在7月18日下午6時至下午10時，曾身處鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心地下 2-3號鋪 Food le Parc的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客）

政府明日（30日）會在港島東中心對出太古公園增設流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供免費服務。位於鰂魚涌社區會堂停車場的流動採樣站會延長服務日期至8月1日（星期日）。

點擊放大觀看強制檢測途徑：

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