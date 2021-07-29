【創新科技】林鄭月娥到訪生物科技初創公司　了解研發設施和自動化生產線

▲ 行政長官林鄭月娥今日到訪火炭一家本地生物科技初創公司。（政府新聞處圖片）

行政長官林鄭月娥今日（29日）到訪火炭一家本地生物科技初創公司，了解特區政府及香港科技園公司近年如何支援先進製造業，推進本港再工業化發展。

林鄭月娥在創新及科技局局長薛永恒和香港科技園公司主席查毅超陪同下，參觀該生物科技公司設於火炭廠房的研發設施和自動化生產線，並聽取負責人員介紹其研發項目以及產品商業化的進度。

該初創是香港科技園公司的夥伴公司，研發的便攜式檢測儀器只需將微量樣本放在細小的晶片上，便能於15分鐘內檢測出特定病毒，方便醫護員即場進行檢測，及早作出診斷。



該公司早年進駐科學園後，與園內的研究所合作進行研發，另亦它得到政府的支援，包括創新及科技基金超過1,800萬元的資助，其中約1,200萬元來自去年中推出的再工業化資助計劃。為擴展業務，該公司將進駐香港科技園公司在將軍澳工業邨興建的先進製造業中心，增加生產線，把研究成果投入工業化生產。中心預計於明年落成。



林鄭月娥表示，本屆政府在推動香港創科發展不遺餘力，積極在基建、土地、 資金、技術、人才、科研和開放數據多方面提供支援，並一直鼓勵以新技術及智能生產為基礎的先進製造業在港發展。她深信以香港雄厚的科研實力，加上國家「十四五」規劃和粵港澳大灣區發展帶來的龐大機遇，再工業化會為香港的經濟尋找新的增長點和創造優質的就業機會，提升香港的競爭力。

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責任編輯：徐紹軒