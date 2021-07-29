【新冠疫苗】4,600個「即日籌」今派出不足一半 　港府研推展至60歲或以上人士

▲ 4,600個「即日籌」接種中心今派出不足一半 ，港府研推展至60歲或以上人士（馮漢柱攝）

本港接種計劃如火如荼，惟長者接種率持續低迷，本港24間社區疫苗接種中心今早7時45分起，向70歲或以上長者派發共約4,600個「即日籌」。公務員事務局表示，今日有關接種中心派發籌號運作暢順，全日共派出約2,000個「即日籌」，即不足一半；港府會視乎長者對「即日籌」的反應和實際情況，考慮將「即日籌」推展至60歲或以上人士。

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公務員事務局局長聶德權形容，整體流程順利，盼更多長者打針。而營運將軍澳體育館接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡向TOPick透露，截至今午約派發70個籌，又指約10名長者於派籌前已在門外等候，形容實施首日十分順利：「輕鬆處理。」

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記者：鄧凱文