【疫苗接種】今日共有6.29萬人打針　累計已接種553萬劑疫苗

▲ 今日共有約62,900人接種了疫苗。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（29日）已是第154日。政府指，今日共有約62,900人接種了疫苗，當中3.3萬人接種第一劑，2.99萬人接種第二劑。

而今日預約了接種時間的有22,900人，分別有3,700人及19,300人預約接種第一劑及第二劑疫苗。



另外，接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約552.8萬劑疫苗，第一劑有316.6萬劑，而第二劑則有236.2萬劑。

而昨日（28日）共有13宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中9人已經出院，2人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

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責任編輯：徐紹軒