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【公共事務】世界自然基金會香港分會宣布委任黃碧茵為行政總裁

社會 22:16 2021/07/29

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世界自然基金會香港分會（WWF）今天（29日）宣布，委任黃碧茵為行政總裁，即日生效。(WWF圖片)

世界自然基金會香港分會（WWF）今天（29日）宣布，委任黃碧茵為行政總裁，即日生效。

基金會表示，黃碧茵是一位經驗豐富的高級行政管理人員，於WWF任職超過20年。她入職於教育部門，於2010年升任教育總監；並自2014年起，擔任企業事務總監。於2021年4月，WWF時任行政總裁江偉智離任後，黃碧茵獲委任為署理行政總裁。她同時積極參與公共事務，擔任大學和政府部門的諮詢委員會成員。

世界自然基金會香港分會董事委員會主席白丹尼（Daniel R Brandshaw）表示，很高興宣布委任黃碧茵為WWF行政總裁，黃碧茵既具備對保育工作的熱誠和承擔，同時擁有豐富的管理經驗和卓越的領導才能，為行政總裁的最佳人選。\。

世界自然基金會香港分會行政總裁黃碧茵表示，非常榮幸獲委以重任，一直以來都以WWF 大家庭的一份子深感自豪。今年將踏入40周年的重要里程碑，期望和WWF繼續竭盡所能，攜手推動長遠的保育目標，引領香港成為亞洲最可持續發展的城市。

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責任編輯：洪芷晴

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