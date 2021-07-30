【瘦身秘訣】港大研究每周耍太極3小時有效改善中央肥胖　腰圍3個月平均減1.8厘米

▲ 68歲陳女士(左)腰圍最高峰時達80厘米，即剛好踏入中央肥胖行列，其後接受3個月太極訓練後，腰圍減少約2厘米。(陳永康攝)

許多中老年人的四肢並不粗壯，體重亦未超標，卻有大肚腩的「中央肥胖」問題。港大醫學院一項研究發現，每周3小時的太極運動有助改善中央肥胖，參加者腰圍平均減少1.8厘米，其中15.5%人更可脫離中央肥胖。

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中央肥胖，以亞洲男性和女性來說，即腰圍分別達90厘米或以上和80厘米或以上，當體內脂肪過多，堆積在內臟周圍易引發新陳代謝失調，罹患心血管疾病及糖尿病的風險亦較高。

港大醫學院公共衞生學院聯同中大等校，於2016年2月至2018年3月招募543名50歲以上有中央肥胖人士，以探討太極應用於減肥的成效。參加者會被隨機分派至無運動對照組、傳統運動組和太極養生組。對照組並無介入，而傳統運動組及太極養生組則有常規運動計劃，前者包括快走和肌力訓練，後者則安排耍楊氏24式太極拳，兩組運動均是每周3次，每次1小時，共持續3個月。

研究團隊其後會再給予參加者6.5個月自由訓練，團隊期間不會對參加者作任何干預，除對照組，有逾8成參加者均有繼續維持運動習慣。

結果發現，太極養生組和運動健身組的減肥成效都比對照組好，腰圍有明顯減少，而俗稱「好膽固醇」的即高密度膽固醇亦可維持；相較於傳統運動組的成效，太極養生組更略勝一籌，以腰圍為例，太極養生組於課程3個月後腰圍平均減少1.8厘米，而傳統運動組則平均減少1.3厘米。

68歲陳女士表示，自己腰圍最高峰時達80厘米，即剛好踏入中央肥胖行列，其後接受3個月太極訓練後，腰圍減少約2厘米，她對於自己可脫離中央肥胖感高興：「條褲都鬆咗」。

港大醫學院公共衞生學院運動學分部主任兼副教授蕭明輝表示，一些長者因行動不便或體能減弱而對傳統運動健身卻步，而太極雖屬中低強度運動，惟減肥效果與傳統運動相若，盼該研究可讓市民「多個運動可選擇」。

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記者：洪芷晴