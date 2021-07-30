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【港隊賽果】何詩蓓100自由泳決賽再奪銀牌　再創港隊奧運歷史　　

社會 09:59 2021/07/30

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何詩蓓以總排名第2晉身女子100米自由泳決賽。(資料圖片)

港隊游泳代表何詩蓓昨日（29日）再以破亞洲紀錄的52秒40的時間，總排名第2晉身女子100米自由泳決賽， 決賽於今日(30日)9時59分進行。何詩蓓在頭50米以第2位轉身，分段時間為25秒10，最終再破亞洲紀錄的52秒27的時間，奪得一面銀牌，成為本港首位一人包攬兩面奧運獎牌的港將；她傍晚再戰50米自由泳初賽。

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何詩蓓周三先於女子200自摘銀，成為港隊游泳項目首面奧運獎牌，同日晚上的100自初賽，以破亞洲紀錄的52秒70時間，遊入100自準決賽。至昨早在100自準決賽以52秒40完成賽事，再次打破亞洲紀錄。今早的100自決賽何詩蓓會在第五線出賽，預計勁敵會是澳洲泳手麥基昂(Emma McKeon)，這位初賽與何詩蓓同組的27歲澳洲泳手，當時游出52秒13打破奧運紀錄，準決賽再以52秒32的時間力壓何詩蓓。

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港產女飛魚何詩蓓剖白備戰奧運心情，感激父母多年支持，即看：

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責任編輯：陳子謙

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