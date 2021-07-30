【東京奧運】7-11買Asahi產品滿$40 加$15換購Discover Tokyo特別版啤酒杯 休閒消費 10:43 2021/07/30 分享： 熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 現於7-11買Asahi產品滿$40，加$15換購Discover Tokyo特別版啤酒杯。（相片由Asahi提供） 為慶祝香港泳壇史上首位在奧運躋身決賽並獲獎的泳手何詩蓓打氣，現凡於7-11購買Asahi產品滿$40，便可加$15換購Discover Tokyo特別版啤酒杯。 此啤酒杯設計上下闊中間窄身，與一眾好友舉杯飲啤酒最佳。杯身印有Asahi字樣，令人懷念在日本吃喝的開心時光。 換購日期：即日至8月3日（數量有限，換完即止） 記者：周美好 相關文章 【東京奧運】全城狂賀張家朗何詩蓓摘桂冠 新地12商場免費派能量飲品換汽酒【內附詳情】 11:53 2021/07/29 【東京奧運】全城狂賀張家朗何詩蓓摘桂冠 新地12商場免費派能量飲品換汽酒【內附詳情】 【東京奧運】謝霆鋒賀張家朗奪金 鋒味官網推85折優惠 18:30 2021/07/27 【東京奧運】謝霆鋒賀張家朗奪金 鋒味官網推85折優惠 【5000元消費券】屈臣氏線上線下8月1日起推消費券優惠 AlipayHK+八達通卡消費享高達$450獎賞【附優惠詳情】 18:46 2021/07/27 【5000元消費券】屈臣氏線上線下8月1日起推消費券優惠 AlipayHK+八達通卡消費享高達$450獎賞【附優惠詳情】 你可能感興趣 【東京奧運】全城狂賀張家朗何詩蓓摘桂冠 新地12商場免費派能量飲品換汽酒【內附詳情】 11:53 2021/07/29 【東京奧運】全城狂賀張家朗何詩蓓摘桂冠 新地12商場免費派能量飲品換汽酒【內附詳情】 【東京奧運】謝霆鋒賀張家朗奪金 鋒味官網推85折優惠 18:30 2021/07/27 【東京奧運】謝霆鋒賀張家朗奪金 鋒味官網推85折優惠 【5000元消費券】屈臣氏線上線下8月1日起推消費券優惠 AlipayHK+八達通卡消費享高達$450獎賞【附優惠詳情】 18:46 2021/07/27 【5000元消費券】屈臣氏線上線下8月1日起推消費券優惠 AlipayHK+八達通卡消費享高達$450獎賞【附優惠詳情】 著數優惠 產品 設計 日本 啤酒 7－Eleven