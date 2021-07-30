  • 27°C
香港時間 : 2021730日 (週五) 11:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】7-11買Asahi產品滿$40　加$15換購Discover Tokyo特別版啤酒杯

休閒消費 10:43 2021/07/30

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

現於7-11買Asahi產品滿$40，加$15換購Discover Tokyo特別版啤酒杯。（相片由Asahi提供）

為慶祝香港泳壇史上首位在奧運躋身決賽並獲獎的泳手何詩蓓打氣，現凡於7-11購買Asahi產品滿$40，便可加$15換購Discover Tokyo特別版啤酒杯。

此啤酒杯設計上下闊中間窄身，與一眾好友舉杯飲啤酒最佳。杯身印有Asahi字樣，令人懷念在日本吃喝的開心時光。

換購日期：即日至8月3日（數量有限，換完即止）​

記者：周美好

相關文章

【東京奧運】全城狂賀張家朗何詩蓓摘桂冠　新地12商場免費派能量飲品換汽酒【內附詳情】
11:53 2021/07/29
【東京奧運】全城狂賀張家朗何詩蓓摘桂冠　新地12商場免費派能量飲品換汽酒【內附詳情】
【東京奧運】謝霆鋒賀張家朗奪金　鋒味官網推85折優惠
18:30 2021/07/27
【東京奧運】謝霆鋒賀張家朗奪金　鋒味官網推85折優惠
【5000元消費券】屈臣氏線上線下8月1日起推消費券優惠　AlipayHK+八達通卡消費享高達$450獎賞【附優惠詳情】
18:46 2021/07/27
【5000元消費券】屈臣氏線上線下8月1日起推消費券優惠　AlipayHK+八達通卡消費享高達$450獎賞【附優惠詳情】

你可能感興趣

【東京奧運】全城狂賀張家朗何詩蓓摘桂冠　新地12商場免費派能量飲品換汽酒【內附詳情】
11:53 2021/07/29
【東京奧運】全城狂賀張家朗何詩蓓摘桂冠　新地12商場免費派能量飲品換汽酒【內附詳情】
【東京奧運】謝霆鋒賀張家朗奪金　鋒味官網推85折優惠
18:30 2021/07/27
【東京奧運】謝霆鋒賀張家朗奪金　鋒味官網推85折優惠
【5000元消費券】屈臣氏線上線下8月1日起推消費券優惠　AlipayHK+八達通卡消費享高達$450獎賞【附優惠詳情】
18:46 2021/07/27
【5000元消費券】屈臣氏線上線下8月1日起推消費券優惠　AlipayHK+八達通卡消費享高達$450獎賞【附優惠詳情】
著數優惠 產品 設計 日本 啤酒 7－Eleven

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】