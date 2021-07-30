【東京奧運】7-11買Asahi產品滿$40　加$15換購Discover Tokyo特別版啤酒杯

▲ 現於7-11買Asahi產品滿$40，加$15換購Discover Tokyo特別版啤酒杯。（相片由Asahi提供）

為慶祝香港泳壇史上首位在奧運躋身決賽並獲獎的泳手何詩蓓打氣，現凡於7-11購買Asahi產品滿$40，便可加$15換購Discover Tokyo特別版啤酒杯。

此啤酒杯設計上下闊中間窄身，與一眾好友舉杯飲啤酒最佳。杯身印有Asahi字樣，令人懷念在日本吃喝的開心時光。

換購日期：即日至8月3日（數量有限，換完即止）​

記者：周美好