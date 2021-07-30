【東京奧運】中國代表肖若騰失落體操金牌　惠英紅黃子韜微博發帖斥裁判不公平

▲ 中國代表肖若騰失落體操金牌，惠英紅黃子韜微博發帖斥裁判不公平。

東京奧運男子個人全能體操決賽在昨日（7月29日）舉行，最終由日本代表橋本大輝奪得金牌。但內地網民卻不滿賽果，為中國選手肖若騰僅得銀牌感到不滿，力斥評判不公，多位藝人包括惠英紅、黃子韜、徐冬冬等紛紛在微博為此事發聲。

於昨日舉行的東京奧運男子個人全能體操決賽中，中國代表肖若騰與日本代表橋本大輝同為大熱選手，比賽期間肖若騰稍為領先，但於最後一個項目中，橋本大輝以高難度動從高分逆轉，成功奪得金牌。

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網民不滿賽果

可是內地網民對賽果大感不滿，指出於比賽的跳馬項目中，肖若騰與橋本大輝動作難度相同，二人同樣得到14.700分，不過肖若騰落地時只踏前了一小步，但橋本大輝的腳則踏出了墊外，有感裁判判決不公平，對主辦國日本特別寬鬆。

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肖若騰沒有行禮

另外，在單槓項目中，肖若騰動作完美但最終只得14.066分，中國方面曾提出申訴但未獲通過，內地網民再度因此大為不滿。

不過據知是因為肖若騰未有按照體操慣例，落地後沒有向裁判行禮而被扣了0.3分，不過內地網民卻未有理會，照舊斥責評判偏頗。

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藝人表達意見

除了網民，不少藝人都非常關注是次賽事，其中惠英紅在微博留言：「東京奧運會體操男子個人全能冠軍！不接受反駁！」

而黃子韜亦就此怒斥：「這都甚麼玩意兒c，選擇性眼瞎！」

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內地演員徐冬冬和宣璐都分別發文，徐冬冬表示：「這高分動作是認真的嗎？原來高分動作只需要一隻腳，另一隻腳哪怕跨到太平洋也沒關係。」宣璐亦大感不滿：「體操看的上火，太惡心了，太惡心了！我心裡問候了千百次了。」

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不過肖若騰本人卻表現大方：「希望大家能夠繼續支持中國運動員，支持中國體操，支持肖若騰。但希望大家不要過度攻擊運動員本身，運動員都是很棒的，我了自己的目標而努力，很勵志！」

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