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【疫苗接種】TVB安排280名員工打復必泰　曾志偉汪明荃到場視察

娛樂 10:29 2021/07/30

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無綫電視昨安排280名員工注射疫苗。

TVB昨日（7月29日）為響應政府「全城起動 快打疫苗」運動，安排約280位尚未接種新冠疫苗的TVB員工，接種首劑「復必泰」疫苗，高層曾志偉、樂易玲，藝人汪明荃，以及主席許濤均出席鼓勵員工。

TVB發出新聞稿，表示：「無綫電視作為本港大型傳媒機構，有責任配合政府防疫措施，以逐步回復正常生活及建立群體免疫為共同目標。」

副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉到場為同事及外展隊打氣。

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阿姐志偉關心員工注射後反應

同時TVB在公務員事務局的協助下，於電視廣播城為員工安排新冠疫苗外展接種服務，並成功為約280位尚未接種疫苗之員工接種首劑「復必泰」疫苗。 藝人郭柏妍、譚偉權、吳卓衡、麥詩晴亦在公司接種疫苗。

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公務員事務局局長聶德權先生及2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會成員 曾浩輝醫生昨日亦到電視城，為員工及外展隊打氣，並感謝他們共同為抗疫出力。許濤說：「無綫電視積極鼓勵員工履行公民責任，盡快接種疫苗，建立更健康及更安全的工作環境。」

同場加映：姚焯菲鍾柔美訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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