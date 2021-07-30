【奧運飲食著數】慶祝香港選手奪奧運奬牌    多間食店推出優惠名字有「家朗」半價

▲ 今屆東京奧運，香港運動員厲害地取得佳績。(餐廳FB圖片)

恭喜香港游泳選手何詩蓓再奪女子100米自由泳銀牌，香港不少食店紛紛推出優惠以示支持及慶祝，快些記低以下優惠吧。

1. Grill n More：「家朗」、「詩蓓」半價

油塘燒肉放題店Grill n More由即日起至8月8日亦推出奧運優惠，以電話或Whatsapp訂座晚市時段時講出或輸入「香港運動員加油」，可享9折優惠；而身份證有「家朗」、「詩蓓」名字可享半價，每人限用一次。

▲ 只要閣下名字和他們一樣，半價優惠。(餐廳FB圖片)

Grill n More

地址：油塘高超道38號大本型地下G30號舖

優惠日期：即日起至8月8日

網址：按此連結

2. KFC：買指定一人套餐送葡撻

KFC為慶祝港隊在東京奧運獲得佳績，由即日起至8月1日於KFC惠顧M1-M3一人套餐，即送經典葡撻一件，全城齊食葡撻慶祝好成績。

▲ 惠顧KFC指定套餐免費送葡撻。(品牌FB圖片)

全綫KFC分店

日期：由即日起至8月1日

網址：按此連結

3.十字冰室：2:30pm後消費送純凝酪/薯條/鮮奶

由即日起至8月2日，於下午2時30分後到十字冰室消費即送一杯十字牌純凝酪或一客薯條或一盒十字牌鮮奶，換領數量有限，換完即止，換領前需出示Facebook/Instagram作證明。

十字冰室

優惠日期：即日起至8月2日

－西營盤店：西環西營盤高街48-78號恆陞大樓地下12號舖

－旺角店：旺角亞皆老街102號The Argyle地下G01號舖

－銅鑼灣店：銅鑼灣禮頓道64號禮賢大廈地舖

網址：按此連結

4.丸十

丸十為慶祝花劍界193東京奧運花劍奪金，即日起至8月8日，凡身份證名字含有「家朗」，該次消費可享全單7折，同「張家朗」同名同姓可免費用餐。

▲ 凡身份證名字同「張家朗」同名同姓可免費用餐。(餐廳FB圖片)

丸十

優惠日期：即日起至8月8日

朗豪坊店：旺角亞皆老街8號朗豪坊12樓13號店

葵芳店：葵芳興芳路223號新都會廣場4樓484-487號舖

新世紀廣場店：旺角太子道西192號旺角新世紀廣場3樓342D舖

網址：按此連結

撰文：郭秀芳