【品牌誕生】專訪VERSACE掌門人談家具　Donatella Versace：不要用太嚴肅的態度去過活

▲ 今年的VERSACE HOME系列設計師除了Donatella外，亦找來兩位建築師合作。（圖片品牌提供）

意大利時裝品牌VERSACE，於2019年賣盤給與Michael Kors，但慶幸的是仍無損品牌在創作上的自由度。最近品牌的家具系列，設計總監Donatella Versace更找來建築師Ludovica Palomba Serafini和Roberto Palomba加盟，要了解全新「蛇妖」家品，一定不要錯過今天Donatella Versace的專訪。

▲ VERSACE的設計總監Donatella Versace。（圖片由品牌提供）

一直以來，無論是服裝好、家品也好，大家認知Versace設計上的拿手好戲都是來自高調的巴洛克圖案，而品牌的VERSACE HOME 2021年家具系列則交由兩位建築師Ludovica Palomba Serafini和Roberto Palomba操刀，至於能否繼往開來，甚至來個重大突破，找來Donatella Versace和大家暢談就最好不過。

記：經濟日報 D：Donatella Versace

記：今年VERSACE HOME系列的理念是甚麼？

D：今年VERSACE HOME在市場上的反應非常好，而作為一家精品時尚品牌，我們做出了令人驚艷的豐富商品選擇。

在商品設計的過程中，我們抱著永遠都不要對自己太過嚴苛的態度來做。系列中每件作品可獨立使用，但同時又能夠融入已存在的環境中。我也嘗試將功能結合美學，包括簡潔的線條、細緻的細節和幾何形狀等。

記：VERSACE HOME對於家居時尚有著高完整度，對你而言，理想的「家」是甚麼樣的面貌？在一個家居中，你覺得最重要的是甚麼？

D：我是一位很容易陷入無聊情緒的人，而這也是為甚麼我經常改變我「理想家」的面貌。事實上，家就是個人身份的延伸。

我自己喜歡對比美學，所以在我家裏，總是會有元素和風格疊映在一起。而在我米蘭的家，我最喜歡是那全白且包含了我小狗迷你衣櫃的衣帽間，另一間則是放有大沙發和最先進音響系統的房間，這些是我居家空間最重要的成份。

記：這次家居系列與知名建築師一同設計，在設計的過程中，你們是如何結合彼此的想法創作該系列？

D：我只有一個建議：就是永遠不要用太嚴肅的態度過活！我想與行業中的頂尖人才合作設計VERSACE HOME系列。Roberto和Ludovica在現代設計方面的專業給予我信心，並向我保證他們所設計的作品將會尊重品牌的悠久歷史，透過加入他們對現代設計的豐富知識，使其作品蛻變成嶄新樣貌。這次的合作結果我很開心和滿意。

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記：日常創作的靈感來自哪裏？服裝與家居設計對你來說有甚麼不同？

D：在埋首設計時，無論是一件服裝、一個新印花，或是一件家具，內裏都有許多元素可供發揮。靈感可以來自周遭許多事物，但你必需要有能力去看透表面，了解到背後的意義。這可能會是一本我正在閱讀的書，也可能是檔案庫中的一件作品或甚至是一首歌。

而這並沒有甚麼不同，重要的是它們讓我去做了思考。如今我經常觀察社交媒體，藉此了解人們想要甚麼。我認為今天的社交媒體是連結現今社會非常強大的工具，但我們需要謹慎地使用它，因為內裏有著太多的偽裝。畢竟，我們往往投射希望他人相信的形象，但很多時候卻總與真實不同。

記：整個VERSACE HOME系列中，令你最印象深刻的設計是甚麼？

D：當你已置身在創作的過程時，要評論自己的作品幾乎是完全不可能的事。今次我非常喜歡Versace Venus扶手椅和Stiletto系列，其中Ludovica和Roberto跟隨著我的步伐，使用了各種品牌經典的印花，好像是Medusa Amplified音盤印花和Tresor de la Mer海洋印花等。

記：今天疫情肆虐全球，你在品牌經營與設計上有何應變對策？

D：這段時間使我以不同的方式思考。前往辦公室長久以來已被視為理所當然。但在這幾個月裏，大家肯定不僅在重新考慮他們的工作方式，甚至是他們的居家生活方式。

工作場所和住宅變得愈來愈智能化，人們在可能的情況下，將房間進行改造重建工作環境。因此幫助智能工作的家具加速了住家的數位化，可能是劃分一個空間讓家庭成員可以在有趣和工作的環境下交替。而這些可能是在日後影響我做設計時的一個元素。

記：在未來我日子裏，你祈望VERSACE HOME將會有如何的發展？

D：現今是個對VERSACE HOME系列，甚至整個品牌來說很好的時間點。我完全不知道未來會發生甚麼事，也無法做出預測，因為我不知道明天自己會受到什麼啟發，也不知道我們生活的社會將如何發展。但我會去做的是創造具辨識度和符合當代的產品。VERSACE擁有的歷史，是僅有少數其他時裝品牌可以比擬的。多年來我一直試圖做的是創新品牌並將其帶入未來，這不是單純地將品牌做點小變化而就稱作的re-branding，而是去質疑它，再重新的再造，並透過當今消費者的視角重新審視。

記：隨著全球社會環境轉變，各大品牌都開始透過各種數位視角（平台/形式）來與消費者連結，您有期待未來VERSACE以甚麼方式與消費者作出互動？

D：年輕消費者以網上我認識品牌的DNA，而我也用更接近他們的審美語言來作溝通，這一切並非僅是單純地從資料庫中搬出歷史設計，而是須要將其變得現代，並且能被我們新一代消費者理解的語言。這其實並不容易。

現今我們再繼續談論社交媒體意義根本就沒有這必要。與此同時，我也意識到於傳統媒體的群眾溝通亦是同樣重要。換句話說我們要了解要在何處溝通何種訊息非常重要，因為任何溝通都不該排除彼此。換句話說，VERSACE既是傳承又是未來，既是歷史又是現在。

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記者：何偉雄