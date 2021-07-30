【東京奧運】前隊友爆何詩蓓地獄式特訓辛酸　寒冬下堅持每朝5點游湖：頭髮結晒冰

▲ 前隊友劉彥恩爆何詩蓓地獄式特訓辛酸，在寒冬下仍堅持每朝5點游湖練習。

港隊泳手何詩蓓勇奪得奧運女子200米自由泳銀牌，成為香港首位女泳手奪得奧運獎牌，今（30日）在100米自由泳決賽再獲一枚銀牌，再次打破該項目在亞洲的記錄。曾與何詩蓓一同出戰2016年里約奧運的前港隊泳手劉彥恩，接受電台節目訪問時恭喜何詩蓓創造個人的最佳時間，締造歷史。她又透露何詩蓓在大學時十分自律，每朝堅持清晨5點練習，疫情下更因泳池關閉而冒冷游湖，「頭髮都結晒冰。」，獎牌背後充滿地獄式特訓的辛酸。

▲ 何詩蓓再奪100米自由泳銀牌。（馮漢柱攝）

前隊友劉彥恩接受電台訪問時指，對於何詩蓓奪得200米自由泳銀牌感到相當興奮，而在早前的集訓中，已認為對方的實力達奧運級別，何詩蓓在她心中已經是第一名。

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劉彥恩又透露，二人同於美國密芝根大學讀書，當時已認為何詩蓓十分自律，刻苦練習，大學多姿多彩的生活沒有影響她的信念，堅持每晚11時睡覺，每天朝早清晨5點起床練習，及後如常上課，下課後再繼續練習，只為提升自己的實力。

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她再指，由於沒有去年疫情嚴重，全國的游泳池關閉，何詩蓓為免耽誤練習，選擇「轉場」到湖泊練水，在接近零度的嚴寒下練習，

有時練水後頭髮都未乾趕返學校上堂，頭髮都結晒冰。

為了備戰奧運，何詩蓓決定回港接受訓練，由體育學院安排美國教練透過網上「隔空」教學，訓練未有受到影響。

▲ 她畢業於美國密芝根大學。（受訪者提供）

另外，劉彥恩大讚何詩蓓「貼地」，雖然有鬼妹仔的樣貌，但從小在香港長大，小學中學就讀本地學校，說得一口流利廣東話。她又大爆何詩蓓喜愛吃雞蛋仔、觀看香港本地電視台長大，只是大學時期在外國訓練，喜好及生活與港人沒有太大分別。

與姊姊一同習泳

何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）本身是愛爾蘭香港混血兒，更是家世顯赫，為前愛爾蘭總理查爾斯豪伊的侄孫女以及另一前總理史恩利馬斯的曾外甥孫。她還有一名比她大2歲的姊姊何雅舒（Aisling Bridget Haughey）。

▲ 何詩蓓自小在家中泳池練水，漸漸從練習中培養興趣。（IG圖片）

由於父母都喜歡游泳，因此她與姊姊自小已在家中泳池熟習水性，姊姊6歲起就加入南華會泳隊受訓，擅長蛙泳；何詩蓓亦於4歲起到南華會參加泳班，6歲起接受游泳訓練。不過，她透露自己年幼時對游泳不太感興趣，更曾覺得辛苦而想過退出。然而教練和父母都覺得她很有天份，不應該放棄，她亦接受刻苦的訓練，漸漸獲得成績及培養出興趣。

▲ 何詩蓓小時候在南華會的教練，讚賞她的EQ高。（馮漢柱攝）

何詩蓓曾就讀在聖保祿天主教小學及聖保祿中學，她除泳術了得，亦是文武雙全，在中學文憑試亦取得35分的佳績，然後赴美攻讀心理學，希望退疫後成為兒童心理學家。

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