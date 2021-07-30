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【再奪銀牌】何詩蓓：沒有壓力下比賽表現較好　比賽8成是心態、兩成是體能

社會 10:35 2021/07/30

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何詩蓓再破亞洲紀錄的52秒27的時間，再奪得個人第2面銀牌。

港隊游泳代表何詩蓓昨日（29日）再以破亞洲紀錄的52秒40的時間，總排名第2晉身今早（30日）舉行的女子100米自由泳決賽。何詩蓓最終再破亞洲紀錄的52秒27的時間，再奪得個人第2面銀牌，成為本港首位一人包攬兩面奧運獎牌的港將；她傍晚再戰50米自由泳初賽。

何詩蓓賽後表示，好開心再次奪牌，因為比賽之前沒有想太多，也沒有壓力，因為準決賽已經達到個人目標，出賽前只希望好好享受100米，「只想好好享受100米， 最後25米、10米大家都好近， 最後10米一直閉氣衝到終點。」

她又指，知道自己一緊張就發揮不好，「可能8成是心態，2成同體能有關」。她又透露，過去幾日都在調整自己的轉身動作，因知道轉身時間不太好，又感謝大家的支持，即使平時不太看游泳的市民亦支持她，她又會與隊友分享這面獎牌。

何詩蓓在決賽以52秒27完成，再次刷新亞洲紀錄，這是港隊在今屆奧運的第三面獎牌，何詩蓓是港隊歷來首位取得兩面奧運獎牌的運動員。何詩蓓在決賽最初50米的時間是25秒1，在8位決賽選手中第二快，比第一的澳洲泳手麥基昂稍慢0.02秒。其後何詩蓓繼續守在第二位，最後以第二完成比賽，比麥基昂慢0.31秒。詳情即看：【下一頁】

港產女飛魚何詩蓓剖白備戰奧運心情，感激父母多年支持，即看：

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記者：陳子謙、伍瑋瑋

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