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【東京奧運】慶祝港隊運動員東奧取佳績 AIA一連10日免費贈送香港摩天輪門票

親子好去處 10:37 2021/07/30

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

AIA一連10日免費贈送「香港摩天輪」當日門票。

香港運動員在東京奧運中取得佳績，商戶都陸續推出優惠分享喜悅，AIA由7月30日(星期五)至8月8日(星期日)，一連10日免費贈送「香港摩天輪」當日門票，市民可於「香港摩天輪」索取相關門票。

AIA表示，恭喜所有港隊運動員表現出色，並於今屆賽事中展現出頑強嘅意志以及堅持不懈精神，為了同大家一齊慶祝屬於香港人的喜悅，AIA由7月30日(星期五)至8月8日(星期日)，一連十日免費贈送「香港摩天輪」當日門票，各位可於「香港摩天輪」索取相關門票。

此外，於「盛夏摩天輪」活動中設置嘅大型屏幕將變成一幅巨型打氣留言版，市民可以將對港隊運動員嘅支持同鼓勵說話，於2021年8月1日或之前inbox 至AIA Hong Kong Facebook 或 AIA Hong Kong and Macau Instagram專頁，相關內容有機會於8月3日至8月8日期間喺該大型屏幕展示。

AIA指，香港摩天輪免費門票會因應開放時間及防疫措施設置限額，免費門票將以先到先得方式送贈予訪客。

同場加映【湊得輕鬆啲】獨自帶子女環台遊當畢業禮物 四孩爸爸：陪伴是給子女最好禮物

責任編輯：王明芳

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