【食不安心】南韓知名豬腳餐廳被揭衛生問題　員工醃蘿蔔時腳泡水盆洗刷腳掌

▲ 南韓豬腳餐廳員工醃蘿蔔時將腳泡水盆，並洗刷腳掌。

南韓知名豬腳店出現衛生問題！有南韓網民於TikTok上傳影片，發現一名疑似餐廳員工在露天地方洗一盆蘿蔔時，竟將雙腳浸在盆中，甚至用洗刷蘿蔔的百潔布洗刷腳掌，非常噁心。事後經南韓政府調查，發現是位於首爾一間豬腳餐廳。

▲ 洗刷腳掌。

綜合外媒報道，南韓網民上傳一條12秒長的噁心影片。片中一名男員工疑似在餐廳後巷坐著洗蘿蔔，但同時間，他的雙腳一直浸在放有蘿蔔的盆中。更恐怖的是，他用百潔布洗刷蘿蔔途中，竟提起左腳，用同一塊百潔布洗刷腳掌，令人難以置信。

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影片引起當局關注，據南韓食品及藥物安全部（MFDS），已確認該餐廳位於首爾瑞草區方背洞一間售賣豬腳的餐廳。派人巡查後發現該店多處違反食物衛生條例，包括使用過期食材、不當儲存冷凍食物、不衛生處理食材等。

調查發現，食店使用食用日期為2017年7月21日的過期芥末來製作豬腳醬汁，更使用過期6年的煮食用料。另外，餃子、豬腳等4種冷凍食品未按規定儲存在攝氏零下18度；處理肉類和蔬菜的刀具、砧板不衛生，廚房牆上滿佈油漬等。該店違反相關食品衛生條例，可被判停業、罰款，甚至監禁。

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責任編輯：羅嘉欣