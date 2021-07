▲ 何詩蓓再奪銀牌。(影片截圖)

港隊游泳代表何詩蓓今早(30日)出戰女子100米自由泳決賽,賽前被安排第5線道出賽。她最終破亞洲紀錄的52秒27的時間,以第2名觸池拿下一面銀牌,成為本港首位一人包攬兩面奧運獎牌的港將;她傍晚再戰50米自由泳初賽。

何詩蓓再奪銀,全城振奮,不少藝人亦在社交平台分享喜悅,Do姐鄭裕玲在何詩蓓完成比賽後,已即時留言恭賀:「再奪銀牌!恭喜!多謝妳!Congratulations on your second good medal! Thank you! @siobhanhaughey01」

謝安琪、洪永城等亦有出文祝賀,蘇玉華並留言:「我愛上咗佢,點算呀!?」