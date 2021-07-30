【交通意外】藍田八旬婦遭垃圾車輾斷腳流血不止　熱心護士學生協助急救曾因受訪爆紅

▲ 藍田發生一宗嚴重交通意外，一名老婦遭垃圾車輾斷左腳，數名熱心市民為傷者急救，其中一位為Vieny。

藍田啟田道昨日（30日）下午發生嚴重交通意外，一名八旬老婦在橫過馬路時，遭一輛垃圾車輾過左腳，血流如注，最終不治。當時有途人見狀立即上前為老婦急救，直至救護員到場。其中一名熱心市民為前空姐、現為護士學生Vieny，她其後在社交平台發帖憶述事件，指相信「自己已經做咗能力範圍內嘅事」。

▲ 網民認出右邊女生是Vieny，相信她當時正報案求助。（影片截圖）

事發在昨日下午2時許，一名88歲老婦在啟田商場對開橫過馬路時，被一輛垃圾車撞倒及輾過，左腳小腿嚴重碎裂，流血不止。有數名熱心市民隨即上前為老婦急救，其中一名協助的女生為前空姐、現正在大學修讀護士的Vieny，她曾因受網媒訪問而爆紅。據了解，由於有網民認出她，故Vieny昨晚在社交媒體上回應事件。

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現為一年級護士學生

Vieny昨晚於IG發放即時動態憶述當時情況，指自己報案求助後，在場有護士正替老婦急救，「紥緊大脾嘅動脈」。她續指當時老婦仍有意識，不斷流淚，自己在旁一邊提醒傷者「唔可以瞓」、「唔可以亂郁」，並保持復原臥式，一邊留意著老婦的呼吸和脈搏，隨時準備為她進行心肺復甦法。正在修讀護士的Vieny指意外非常嚴重，

我並唔叻亦冇經驗，但再諗返，我諗自己已經做咗能力範圍內嘅事。真係真係要再三同屋企人講，唔好貪當下嘅方便置安全而不理。

▲ Vieny其後在社交平台發帖回應事件。（IG截圖）

從Vieny另外一個即時動態所見，相信她現是公開大學一年級護士學生。她表示昨日在等待外賣期間發生交通意外，自己「完全諗都冇諗就衝咗出去幫手」，並盡量實踐短短一年學到的知識。另外她亦感激在場數位護士的幫助，希望老婦平安無事。

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責任編輯：王明芳