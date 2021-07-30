【育兒心得】奧運運動員的育兒反思 突破自己便是人生金牌運動員

▲ 沒有人永遠是贏的，只要突破自己，我們都是人生的金牌運動員。

全城都熱騰騰地追看奧運，香港得到獎牌，全港鋪天蓋地的興奮。不過，令我最感動的，還是市民為拿不到獎牌但努力突破的香港選手不斷打氣，送上很多溫暖的安慰和祝福說話。

世界級奧運，打敗對手拿到金銀銅，固然無限光榮。獎牌對於艱苦奮鬥而獲得成績的運動員來說，是一個絕對的尊重和肯定。

比賽一定有輸贏，畢竟是和別人較量的競賽。獎牌只得幾枚，並非每位落場盡全力的運動員可以拿到的。然而，就算拿不到什麼獎牌，能夠突破以往的成績，也是很值得鼓舞。

如果人生是一場比賽的話，應該就是這樣的一場賽事，和自己比拼，不停留在以往的成績，發揮突破能力，達到你希望到的終點，這場給自己看的賽事，才是精彩。

最近和這位家長傾談，他是緊張派，非常擔心女兒的社交，害怕孩子被朋友拒絕，如果女兒有什麼活動，也會隨之左右，以便調停任何可能發生的孩子間衝突，務求在他可以控制的情況下避免問題發生。

然而，在我眼裏這女兒活潑又可愛，社交不應是問題，正常孩子間吵鬧總少不免，但也是學習人際關係的成長一課。反而家長過分保護，令到女兒不會解決問題，更加不懂和別人相處。

當我了解多點家長背景，才明白這其實是他自己的問題。他自小而不被父母關注，在打罵的貧窮環境長大，使他十分自卑，因害怕家境和別人比較，亦經歷過被朋友仔嫌棄，所以沒有交很多朋友。雖然家長現在事業有成，但內心仍然有許多比較和恐懼，害怕女兒會重蹈他成長的覆轍、害怕女兒不夠別人好而被嫌棄，更常為女兒未出現（或根本不會出現）的問題而憂心。

幸好這位家長意識到自己的問題，知道繼續這想法不是辦法，不但阻礙女兒成長，亦會把恐懼及比較傳染女兒，令她膽小和倚賴。家長要先放下恐懼，改變舊事事替女兒解決的行為，突破一個新方式才可幫助女兒長大。

我對他說：「改變唔係一個感覺，係一個決定，一個要實行出來嘅行為。好似病人食藥一樣，如果知道啲藥幫到你，就算啲藥好苦唔想食，為咗好返，都要定時食藥。改變想法行為都係一樣，就算有時感覺想放棄，為咗好返，都要堅持令你變得更好嘅想法，堅決實行出嚟，當你定時定候堅持，過咗一段時間，就會發現思想真係改變咗，好似病好返一樣。」

其實家長內心就是一場賽事，兩種新舊思想不斷比拼，如果家長願意努力突破自己過去，讓新思想勝出，獎品將會是一個更好的將來。

8月將會上畫電影「媽媽的神奇小子」，是講述殘奧金牌得主蘇樺偉與媽媽之間的故事。蘇樺偉出世被診斷患黃疸病嚴重損害腦部，註定一生痙攣，蘇媽卻沒有因這個無情的判決而屈服，相反，堅持即使兒子不能走路，也會決心背著兒子一世走下去。

這種決心卻變成奇蹟，不但突破兒子可以走路，還發現他跑步的天賦，最後更成為替香港奪得26面國際賽事金牌的運動員。雖然先天條件令蘇樺偉行得比人慢，卻發現他是可以跑得比其他人快。電影其中一句勵志金句：

輸在起跑線沒關係，最重要知道終點在哪裏！

如果不是蘇媽的意志勝過兒子的先天缺陷，蘇樺偉便不能成為得到殘奧6面金牌的香港傑出運動員了。

沒有人永遠是贏的，過去必有跌碰，亦總會遇上失敗，最重要是願意突破自己的過去，知道未來的目標，無論中途有多少次輸贏，只要去到終點，我們都是自己人生的金牌運動員。

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